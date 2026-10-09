ائمه جمعه در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ها ، بر حفظ عفاف و حجاب، ضرورت حفظ وحدت ملی، هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن و تقویت روحیه مقاومت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی، امام جمعه مهریز، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر حفظ عفاف و حجاب، حضور زنان ایرانی در عرصه‌های علمی، مدیریتی، اجتماعی و ورزشی را نشانه امکان پیشرفت همراه با رعایت پوشش اسلامی دانست و نسبت به پیامد‌های فرهنگی انتشار بی‌ضابطه تصاویر خصوصی در فضای مجازی هشدار داد.



حجت‌الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی، با اشاره به تحولات یمن، از مقاومت مردم این کشور در برابر فشار‌های خارجی تمجید کرد و یاد شهدای جبهه مقاومت، از جمله حاج قاسم سلیمانی و سیدحسن نصرالله، را گرامی داشت.

امام جمعه زارچ در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زارچ اظهار داشت: قدرت ملت‌ها تنها با شاخص‌های مادی، توان نظامی و اقتصادی سنجیده نمی‌شود، بلکه ایمان مردم، اعتماد به وعده‌های الهی و توان ایستادگی در مسیر حق و عدالت نیز در این ارزیابی جایگاه اساسی دارد.

حجت الاسلام طباطبایی استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را از دیگر مؤلفه‌های قدرت ملت ایران برشمرد و افزود: ملت ایران با تکیه بر توان داخلی و مقاومت در برابر تحریم‌ها و فشارهای دشمنان، عزم خود را برای حرکت در مسیر پیشرفت و عزت نشان داده است.

امام جمعه بافق در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بافق با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت فراجا گفت: تمرکز و اصرار دشمن جنایتکار آمریکایی صهیونیستی برای ضربه زدن به رده‌های مختلف فراجا، اهمیت این نهاد را بیش از پیش عیان کرده است.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره قدردانی ملت ایران از زحمات فراجا افزود: گاهی زحمات و فداکاری‌های حافظان امنیت نزد برخی افراد عادی‌انگاری می‌شود و همین مظلومیت و گمنامی، اجر آن‌ها را در پیشگاه خدا افزون می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل شاکر امام جمعه اردکان در خطبه های نماز جمعه گفت: میدان جنگ در اختیار ایران و جبهه مقاومت است و بی تردید در سایه ایستادگی مردم و مقاومت ملت ایران و ایستادگی نیروهای مسلح و تلاش مسئولین و همدلی و اتحاد مردم، ما تا اینجا برنده رسمی جنگ هستیم و ببینید هر کشوری مانند عربستان سعودی که از آمریکا و اسرائیل حمایت کرده در چه خفت و خواری گرفتار شده است.

حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل شاکر ادامه داد: تنگه هرمز به عنوان شاه کلید بحران انرژی دنیا محکم در دست ماست و جهنم مالی آمریکا قرار است که شروع بشود.

حجت‌الاسلام سیدعلی رضی بهابادی، امام جمعه موقت بهاباد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به تحولات جنگ تحمیلی سوم، بر ضرورت حفظ وحدت ملی، هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن و تقویت روحیه مقاومت تأکید کرد.

حجت‌الاسلام رضی بهابادی با بیان اینکه قدرت واقعی ملت‌ها تنها به تجهیزات نظامی وابسته نیست، اظهار داشت: ایمان، اراده، آگاهی و انسجام مردم از عوامل مهم حفظ استقلال و اقتدار کشور است و ملت ایران با تکیه بر این ظرفیت‌ها در برابر تهدیدها ایستادگی می‌کند.