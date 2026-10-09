امام جمعه سردشت برلزوم تقویت بصیرت و روشنایی دل و ایمان حقیقی به خداوند متعال که عامل هدایت انسان است، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه سردشت در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با اشاره به مفهوم بصیرت گفت: بصیرت به معنای روشنایی دل است و انسان نباید این روشنایی درونی را از دست بدهد؛ چراکه خطر اصلی، کوری دل است، نه نابینایی چشم.

ماموستا محمد واوی با اشاره به دو‌رویی و ظاهرنمایی، ایمان حقیقی به خداوند متعال را عامل هدایت انسان دانست و بر ضرورت برخورداری از ایمان واقعی و پرهیز از دورویی تأکید کرد.

دعا برای استمرار و استحکام امنیت و آرامش در میهن اسلامی و پیروزی نهایی جبهه حق بر ظالمان و ایادی استکبار جهانی و صهیونیسم از دیگر بخش های نماز جمعه امروز سردشت بود.