

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل آبفا مازندران گفت: طرح تقویت و پایدارسازی شبکه آبرسانی منطقه هلستان نوشهر با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال در محدوده شکریکلا در حال اجراست و با تکمیل آن، زیرساخت‌های تأمین و انتقال آب در منطقه هلستان تقویت شده و ظرفیت شبکه برای تأمین پایدار آب شرب حدود ۱۳ هزار نفر افزایش می‌یابد.



بهزاد برارزاده افزود: این طرح شامل احداث مخزن ۳۰۰ مترمکعبی، احداث پکیج تصفیه آب، بازسازی و بهسازی ۲ حلقه چاه، اجرای ۶ کیلومتر خط انتقال و احداث ساختمان‌های دیزل، بوستر پمپ و اتاق تزریق کلر است که مجموعه این اقدامات، ظرفیت تأمین و انتقال آب را در این محدوده ارتقا می‌دهد.



او با اشاره به سابقه چندین‌ساله افت فشار، قطعی و ناپایداری آب شرب در منطقه هلستان اظهار داشت: با تکمیل این طرح، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در تأمین آب برطرف شده و ظرفیت شبکه برای پاسخگویی به نیاز آبی منطقه افزایش می‌یابد. همچنین بخشی از نیاز آبی محدوده اشکاردشت نیز از آثار تقویت این زیرساخت بهره‌مند خواهد شد.



برارزاده افزود: با توجه به اهمیت پروژه در پایداری شبکه آبرسانی هلستان، برنامه‌ریزی شده است عملیات اجرایی طرح تا پایان آبان‌ماه به بهره‌برداری برسد و تأسیسات جدید در مدار بهره‌برداری قرار گیرند.