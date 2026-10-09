به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، آزاده دولتشاهی ااظهار کرد: احمد خوانساری جوان ۳۴ساله بروجردی در پی تصادف و مرگ مغزی با وجودداشتن کارت اهدای عضو و موافقت خانواده به بیماران نیازمند زندگی بخشید.

وی افزود: این جوان بروجردی در تاریخ ۱۳ مهرماه در اثر حادثه تصادف مصدوم و به بیمارستان شهید چمران بروجرد منتقل شد.

مسئول اهدای عضو شبکه بهداشت و درمان بروجرد گفت: در تاریخ ۱۴ مهرماه مرگ مغزی جوان بروجردی توسط پزشکان تأیید و با رضایت خانواده و داشتن کارت اهدای عضو اقدامات لازم برای اهدای عضو انجام شده است.

دولتشاهی افزود: باتوجه‌به رضایت خانواده برای اهدای عضو و داشتن کارت اهدای عضو این جوان بروجردی وی به بیمارستان امام خمینی(ره) تهران منتقل شد و عمل اهدای عضو وی انجام شد.