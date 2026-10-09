سفیر هند در استان چهارمحال و بختیاری: آماده توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، ویشوش نگی در دیدار استاندار چهارمحال و بختیاری، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بازار هند گفت: این بازار بزرگ فرصت ارزشمندی برای عرضه و صادرات محصولات ایرانی، به‌ویژه تولیدات کشاورزی، صنایع‌دستی و محصولات حوزه بافندگی، فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی چهارمحال و بختیاری، این استان را برخوردار از توانمندی‌های ارزشمند برای کمک به توسعه اقتصاد ایران دانست و بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های مشترک و تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی دو طرف تأکید کرد.

سفیر هند در ایران همچنین با اعلام علاقه‌مندی کشورش برای سرمایه‌گذاری در ایران و چهارمحال و بختیاری، افزایش حجم مبادلات تجاری و اقتصادی را از اهداف همکاری‌های مشترک عنوان کرد.

نگی با اشاره به اهمیت تسهیل رفت‌وآمد فعالان اقتصادی، بر همکاری برای تسهیل صدور روادید و فراهم‌کردن زمینه تعامل بیشتر تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی و هندی تأکید کرد و توسعه مناسبات اقتصادی را زمینه‌ساز بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل دو کشور دانست.