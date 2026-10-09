آیت‌الله محمدرضا ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد در خطبه‌های نماز جمعه یزد: کسانی که نگاهشان به دیگران و به برخی دیگر کشورها است بدانند که اعتماد به آمریکا چیزی جز ذلت و خواری نخواهد داشت.

اعتماد به آمریکا چیزی جز ذلت و خواری ندارد

اعتماد به آمریکا چیزی جز ذلت و خواری ندارد

آیت‌الله محمدرضا ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد:

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد، در خطبه اول نماز جمعه یزد اظهار داشت: کشور ما الهی و مردم ما نیز خدایی هستند و این ما را به ابرقدرتی در دنیا تبدیل کرده است و که دشمنان را به هراس انداخته است.

امام جمعه یزد افزود: باید با توکل به خدا و حفظ وحدت و همدلی قدردان نعمت‌های الهی از جمله امنیت کشور باشیم و از تهدید و تحریم نترسیم.

آیت‌الله ناصری گفت: در شرایط کنونی نیز حضور در خیابان‌ها و تجمعات اصلی‌ترین رسالتی است که باید همچنان با قدرت ادامه داشته باشد و موجب یأس و ناامیدی دشمنان شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد، همچنین لزوم توجه به افزایش جمعیت از تشکیل خانواده و فرزندآوری را ضروری دانست و گفت: این موضوع در شرایط کنونی امری بسیار مهم و اثرگذار کشور است.

آیت‌الله ناصری در بخش دیگری از خطبه‌ها توجه بیش از پیش به افزایش تولید و خودکفایی در کشور و همچنین توجه به حمایت از نخبگان را خواستار شد.