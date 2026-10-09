به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیت‌الله حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یاسوج افزود: دشمن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود، تلاش می‌کند با بهره‌برداری از مشکلات اقتصادی و مطالبات اجتماعی، زمینه آشوب داخلی را فراهم کند.

وی همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل، مقابله با کم‌فروشی و نظارت دقیق بر بازار تأکید کرد.

امام جمعه یاسوج با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته نیروی انتظامی، امنیت را یکی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه دانست و اظهار کرد: امنیت ابعاد مختلفی از زندگی اجتماعی، اخلاقی و آسایش عمومی را در بر می‌گیرد و بدون آن، امکان زندگی مطلوب برای مردم فراهم نخواهد بود.

آیت‌الله حسینی با بیان اینکه امنیت ملت و سرزمین ایران از اهداف دشمنان است، افزود: دشمنان در پی آن هستند که با استفاده از بهانه‌های مختلف، زمینه آشوب و فتنه داخلی را فراهم کنند؛ ازاین‌رو، مردم باید ضمن توجه به مشکلات موجود، نسبت به توطئه‌های دشمنان هوشیار باشند.

امام جمعه یاسوج با اشاره به مشکلات اقتصادی، گرانی و تورم تصریح کرد: فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم قابل انکار نیست و شرایط دشواری بر جامعه حاکم است، اما باید توجه داشت که کشور با فشارها و تهدیدهای مختلف مواجه است و دشمنان نیز تلاش می‌کنند از این شرایط برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.

آیت‌الله حسینی با اشاره به تحریم‌ها، جنگ و فشارهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در سال‌های گذشته، توطئه‌های مختلفی از سوی آمریکا و کشورهای غربی علیه ملت ایران صورت گرفته است و امروز نیز این فشارها با شیوه‌های مختلف ادامه دارد.

وی افزود: دشمن با این تصور که کشور از درون با مشکلات و شکاف‌های اجتماعی مواجه شده است، به دنبال بهره‌برداری از شرایط برای پیشبرد اهداف خود بود، اما در دستیابی به اهداف نظامی مورد نظرش ناکام ماند و اکنون فشارهای اقتصادی و تلاش برای ایجاد آشوب داخلی را دنبال می‌کند.

امام جمعه یاسوج با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر تحرکات دشمن خاطرنشان کرد: مشکلات معیشتی، تورم و مطالبات صنفی و دانشگاهی از موضوعاتی هستند که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرند. باید ضمن توجه به مطالبات مردم و رسیدگی به مشکلات آنان، اجازه نداد این مسائل به ابزاری برای ایجاد ناامنی و آشوب در کشور تبدیل شوند.

وی با اشاره به نقش نیروهای انتظامی و امنیتی در تأمین امنیت عمومی گفت: فعالیت نیروهای مسئول در سطوح مختلف، از رده‌های فرماندهی و ستادی تا کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها، در حفظ امنیت جامعه اهمیت فراوانی دارد و نقش این نیروها در مقابله با تهدیدها و جلوگیری از گسترش ناآرامی‌ها برجسته است.

آیت‌الله حسینی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به برخی مراکز انتظامی و امنیتی در جریان درگیری‌های اخیر اظهار کرد: این مراکز در تأمین امنیت عمومی و مقابله با ناآرامی‌ها نقش دارند و هدف قرار گرفتن آنها نشان‌دهنده اهمیت جایگاهشان در ساختار امنیتی کشور است.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده است، افزود: ملت ایران همواره از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده و به هیچ ملت و سرزمینی چشم طمع نداشته است و در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله نیز رژیم عراق آغازگر تجاوز بود و مردم ایران برای دفاع از سرزمین خود ایستادگی کردند.

امام جمعه یاسوج در ادامه، استقلال و آزادی ملت ایران را از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: ملت ایران تصمیم گرفت زیر بار سلطه بیگانگان نماند و سرنوشت خود را به دست گیرد.

امام جمعه یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مناسبت‌های هفته، روز بزرگداشت حافظ شیرازی را گرامی داشت و گفت: خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، شاعر و عارف برجسته ایرانی و مشهور به لسان‌الغیب، از شخصیت‌های بزرگ فرهنگی و ادبی کشور است که یاد و نام او همواره گرامی داشته می‌شود.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن روز جهانی استاندارد، از تلاش‌های فعالان این حوزه در زمینه نظارت بر کیفیت کالاها قدردانی کرد و افزود: نظارت بر کیفیت تولیدات داخلی، کالاهای صادراتی و وارداتی از اهمیت فراوانی برخوردار است و رعایت نکردن استانداردهای لازم، تضییع حقوق مردم و آسیب به منافع کشور محسوب می‌شود.

آیت‌الله حسینی با انتقاد از عرضه برخی کالاهای بی‌کیفیت در بازار اظهار کرد: گاهی محصولی در داخل کشور تولید می‌شود، اما کیفیت لازم را ندارد و مصرف‌کننده ناچار است برای تعمیر و نگهداری آن هزینه‌های مکرر پرداخت کند؛ این وضعیت شایسته یک کشور اسلامی نیست.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت وجدان کاری در میان تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا تصریح کرد: برخی تولیدکنندگان با تعهد و رعایت اصول اخلاقی، محصولات باکیفیت به مردم عرضه می‌کنند، اما در مقابل، افرادی نیز با عرضه کالاهای بی‌کیفیت، حقوق مصرف‌کنندگان را نادیده می‌گیرند.

امام جمعه یاسوج خاطرنشان کرد: کیفیت مطلوب محصولات، نتیجه توجه به استانداردها و رعایت اصول فنی و مهندسی در تمام مراحل تولید است و تولیدکنندگان باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت کالاهای صادراتی افزود: اگر محصولات صادراتی از کیفیت مطلوب برخوردار نباشند، اعتبار تولیدات داخلی و آبروی کشور در بازارهای خارجی آسیب می‌بیند؛ بنابراین، ارتقای کیفیت باید در تمام مراحل تولید مورد توجه قرار گیرد.

آیت‌الله حسینی همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر اوزان و مقیاس‌ها و جلوگیری از کم‌فروشی تأکید کرد و با اشاره به آیه شریفه «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ» اظهار داشت: کم‌فروشی از مصادیق تضییع حقوق مردم است و افرادی که با دست‌کاری ترازوها یا کاهش وزن واقعی کالا، محصولی کمتر از میزان اعلام‌شده به مشتری تحویل می‌دهند، مرتکب تخلف و ظلم می‌شوند.

وی افزود: برخی افراد برای کسب سود بیشتر، اقدام به دست‌کاری ابزارهای اندازه‌گیری می‌کنند؛ در حالی که چنین اقداماتی از نظر شرعی و اخلاقی قابل قبول نیست و دستگاه‌های مسئول باید با نظارت دقیق و مستمر از وقوع این تخلفات جلوگیری کنند.

امام جمعه یاسوج با تأکید بر لزوم نظارت بر همه مراکز عرضه کالا و خدمات خاطرنشان کرد: کنترل عملکرد ترازوها، جایگاه‌های عرضه بنزین و گاز و سایر مراکز خدماتی باید به‌صورت جدی دنبال شود تا حقوق مردم حفظ و زمینه سوءاستفاده افراد متخلف از بین برود.

آیت‌الله حسینی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت آیت‌الله اشرفی اصفهانی، پنجمین شهید محراب، یاد و خاطره این عالم برجسته را گرامی داشت.