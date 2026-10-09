مسئول برگزاری مسابقات آزاد پومسه آذربایجان شرقی گفت:این مسابقات با حضور ۵۵ ورزشکار از شهرستان‌های مختلف استان در تبریز برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حسن موثق

این رقابت‌ها به مدت یک روز در خانه تکواندو استان و با حضور پومسه‌کارانی از شهرستان‌های تبریز، مراغه، بناب، آذرشهر و میانه برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مسابقات در رده‌های سنی مختلف و کمربند‌های گوناگون به رقابت پرداختند.

نفرات برتر این مسابقات به اردوی آماده‌سازی تیم استان دعوت خواهند شد تا برای حضور در رقابت‌های کشوری و لیگ پومسه آماده شوند.