به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام داود هادی همت افزود: دشمنان داخلی و تروریست‌های خارجی مترصد فرصتی برای ضربه زدن به کشور هستند که با حضور مردم تاکنون نقشه‌های خبیثانه آنها نقش بر آب شده است.

وی بیان داشت: گوش بفرمان ولی خود هستیم و تا زمانی که ایشان صلاح بدانند در میدان می‌مانیم.

امام جمعه موقت خوانسار ادامه داد: آموزش‌های لازم به جان فدایان داده شده تا در مواقع ضروری قاطعانه با دشمنان این مرز و بوم و خائنان داخلی که سیاهی لشکر دشمن هستند برخورد کنند.