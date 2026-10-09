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امام جمعه موقت خوانسار در خطبههای نماز جمعه گفت: تا زمانی که نیروهای مسلّح در صحنه و آماده نبرد با دشمن هستند مردم نیز میدان را ترک نمیکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام داود هادی همت افزود: دشمنان داخلی و تروریستهای خارجی مترصد فرصتی برای ضربه زدن به کشور هستند که با حضور مردم تاکنون نقشههای خبیثانه آنها نقش بر آب شده است.
وی بیان داشت: گوش بفرمان ولی خود هستیم و تا زمانی که ایشان صلاح بدانند در میدان میمانیم.
امام جمعه موقت خوانسار ادامه داد: آموزشهای لازم به جان فدایان داده شده تا در مواقع ضروری قاطعانه با دشمنان این مرز و بوم و خائنان داخلی که سیاهی لشکر دشمن هستند برخورد کنند.