امام جمعه پلدشت با تأکید بر نقش وحدت ملی، هوشیاری و ایستادگی مردم در صیانت از استقلال کشور، دفاع مقدس را نمونه‌ای از ناکامی دشمن در برابر اراده ملت ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه پلدشت با تأکید بر نقش وحدت ملی، هوشیاری و ایستادگی مردم در صیانت از استقلال کشور، دفاع مقدس را نمونه‌ای از ناکامی دشمن در برابر اراده ملت ایران دانست.

حجت‌الاسلام رسول جمشیدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان با اشاره به شرایط دشوار کشور در آغاز جنگ تحمیلی گفت: تجاوز دشمن در مقطعی آغاز شد که ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با محدودیت‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو بود، اما مقاومت و ایستادگی ملت ایران مانع از تحقق اهداف دشمن شد.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس تجربه‌ای ماندگار از ظرفیت همبستگی ملی در مواجهه با تهدید‌های خارجی است، تصریح کرد: فشار‌ها و تهدید‌ها در برابر ملتی که از اراده، انسجام و روحیه ایستادگی برخوردار باشد نمی‌تواند مانع حرکت به سوی اهداف خود شود؛ بلکه این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز افزایش توانمندی، کسب تجربه و تقویت انسجام اجتماعی شود.

امام جمعه پلدشت با اشاره به وضعیت ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، وابستگی به قدرت‌های خارجی و محدودیت در تعیین سرنوشت ملی را از ویژگی‌های آن دوران برشمرد و افزود: انقلاب اسلامی مسیر تازه‌ای را در جهت استقلال و عزت ملی پیش روی کشور قرار داد و صیانت از این دستاوردها، مستلزم حفظ هوشیاری و تقویت وحدت در جامعه است.

جمشیدی با تأکید بر ضرورت پاسداری از استقلال کشور خاطرنشان کرد: گذشته قابل بازگشت نیست و تداوم مسیر پیشرفت و حفظ دستاورد‌های ملی، به مسئولیت‌پذیری مردم، همبستگی اجتماعی و حضور آگاهانه اقشار مختلف جامعه در عرصه‌های مختلف نیاز دارد.

وی همچنین با اشاره به تحولات اخیر کشور، حضور مردم در صحنه‌های مختلف را نشانه‌ای از اهمیت سرمایه اجتماعی در تقویت قدرت ملی دانست و اظهار کرد: انسجام میان مردم و پایبندی آنان به آرمان‌های ملی، از مؤلفه‌های مهم اقتدار کشور به شمار می‌رود و تقویت این پیوند، نقش تعیین‌کننده‌ای در مقابله با فشار‌ها و تهدید‌های خارجی دارد.