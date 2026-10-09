سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به ورود یک شناور گارد ساحلی فیلیپین به آب‌های اطراف جزیره صخره‌ای «رن‌آی» در دریای جنوبی چین، اعلام کرد: پکن در برابر هرگونه اقدام تحریک‌آمیز خصمانه قاطعانه واکنش نشان خواهد داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ مائو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشستی خبری گفت: برخورد گارد ساحلی چین با اقدام طرف فیلیپینی قانونی، درست و منطقی بوده است.

به گفته وی، شناور گارد ساحلی فیلیپین روز ۱۶ مهر بدون اجازه چین وارد آب‌های اطراف جزیره صخره‌ای رن‌آی، از مجموعه جزایر نانشا، شد تا یکی از سرنشینان مجروح شناوری را که در این منطقه به گل نشسته است، منتقل کند.

مائو نینگ افزود: چین با در نظر گرفتن ملاحظات بشردوستانه، با انتقال فرد مجروح به وسیله قایق کوچک موافقت کرد و اقدامات لازم را برای تسهیل این عملیات انجام داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در عین حال از آنچه نادیده گرفتن واقعیت‌ها و متهم کردن پکن از سوی برخی محافل فیلیپینی خواند، انتقاد کرد و این رفتار را تلاشی برای تنش‌آفرینی و منحرف کردن افکار عمومی دانست.

وی تأکید کرد: چین با عزم راسخ از حاکمیت ارضی و حقوق و منافع دریایی خود دفاع می‌کند.

جزیره صخره‌ای رن‌آی که در فیلیپین با نام «آیونگین» شناخته می‌شود، یکی از کانون‌های اختلاف میان چین و فیلیپین در دریای جنوبی چین است. یک شناور نظامی فیلیپین در سال ۱۹۹۹ در این منطقه به گل نشانده شد و از آن زمان حضور نیرو‌های فیلیپینی در آن، به یکی از محور‌های اصلی مناقشه دو کشور تبدیل شده است.

چین و فیلیپین هر دو بر بخش‌هایی از دریای جنوبی چین ادعای حاکمیت دارند. این اختلاف‌ها در سال‌های اخیر بار‌ها به رویارویی میان شناور‌های دو کشور و تبادل اتهام‌های دیپلماتیک منجر شده است.

پکن بر ضرورت دفاع از حاکمیت و حقوق دریایی خود تأکید دارد؛ در مقابل، مانیل نیز حضور و فعالیت‌های خود در این منطقه را در چارچوب ادعا‌های دریایی و حقوقی فیلیپین توجیه می‌کند.