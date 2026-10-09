مرحله نهایی رقابت‌های استعدادیابی بدمینتون دختران کشور در رده‌های سنی زیر ۱۱ و ۱۳ سال با عنوان یادواره «دختران میناب» به میزبانی استان قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، مسابقات استعدادیابی آینده‌سازان بدمینتون ایران که در سالن ورزشی «فرهمند» قم برگزار شد، میزبان ۴۹ بدمینتون‌باز برتر از ۱۹ استان کشور بود که برای رسیدن به پیراهن تیم ملی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

فرآیند شناسایی این استعداد‌ها از سال گذشته با فراخوان عمومی آغاز شده بود که در مجموع ۳۳۰ ورزشکار از سراسر کشور در آن شرکت کردند.

خانم فریبا مددی، نایب‌رئیس فدراسیون بدمینتون، در حاشیه برگزاری این رقابت‌ها و با تأکید بر اهمیت این طرح استعدادیابی، گفت: طرح استعدادیابی یک مسیر تخصصی و بلندمدت است که با مشارکت بیش از ۱۳۳۰ بدمینتون‌باز در سراسر کشور کلید خورد.

وی افزود: هدف ما در این مسیر، غربالگری دقیق و شناسایی استعداد‌های ناب بدمینتون برای سرمایه‌گذاری ویژه است تا بتوانیم آنها را برای میادین بزرگ بین‌المللی آماده کنیم.

نایب‌رئیس فدراسیون بدمینتون گفت: خوشبختانه با برگزاری مرحله چهارم و نهایی این رقابت‌ها در قم، سطح کیفی مسابقات بسیار مطلوب بود. در نهایت ۲۰ بازیکن نخبه که توانستند در این رقابت‌ها برترین عملکرد را داشته باشند، برای ورود به پروژه المپیک ایران انتخاب شدند.

مددی در پایان خاطرنشان کرد این ورزشکاران منتخب، پشتوانه‌های اصلی بدمینتون کشور خواهند بود و فدراسیون با برنامه‌ریزی مدون، آنها را در اردو‌های متمرکز زیر نظر مربیان برجسته، برای حضور در مسابقات مهم آسیایی و جهانی آماده خواهد کرد.

نفرات برتر این دوره از مسابقات، بلافاصله پس از پایان این مرحله، تمرینات خود را برای حضور در اردوی آماده‌سازی پروژه المپیک ایران آغاز خواهند کرد.