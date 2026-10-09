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مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از حضور میدانی تیم برنامه عمران ملل متحد (UNDP) در عرصه پارک ملی دریاچه ارومیه و بازدید از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و تالابهای اقماری آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از حضور میدانی تیم برنامه عمران ملل متحد (UNDP) در عرصه پارک ملی دریاچه ارومیه و بازدید از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و تالابهای اقماری آن خبر داد.
حجت جباری با اشاره به این بازدید اظهار کرد: این برنامه با حضور تیم برنامه عمران ملل متحد و همراهی رئیس اداره حفاظت و احیای تالابها، رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، رئیس اداره حیاتوحش و جمعی از کارشناسان ادارهکل انجام شد و طی آن آخرین وضعیت اکولوژیک دریاچه ارومیه و تالابهای اقماری مورد بررسی میدانی قرار گرفت.
وی افزود: در جریان این بازدید، ضمن مشاهده شرایط فعلی دریاچه ارومیه، اقدامات انجامشده در طول سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه و تالابهای اقماری آن تشریح و ارزیابی شد و ظرفیتها و چالشهای موجود در حوزه حفاظت و احیای این زیستبومها مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ادامه داد: حضور میدانی کارشناسان و نمایندگان برنامه عمران ملل متحد در عرصههای طبیعی، فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات، بررسی نتایج اقدامات انجامشده و شناسایی زمینههای همکاری و همافزایی بیشتر در اجرای برنامههای حفاظتی و احیایی فراهم میکند.
جباری تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و بینالمللی در کنار توان کارشناسی و اجرایی موجود، میتواند به تقویت برنامههای حفاظت و احیای دریاچه ارومیه و تالابهای اقماری و همچنین توسعه و تعمیم تجربیات موفق در سایر مناطق کشور کمک کند.