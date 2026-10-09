دو طرح مهم شهری شهرداری منطقه ۸ تبریز شامل خانه تاریخی کلکته‌چی و بوستان ۲۵۰۰ مترمربعی دانشسرا با حضور مدیران شهری به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،خانه تاریخی کلکته‌چی و بوستان ۲۵۰۰ مترمربعی دانشسرا با رویکرد توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، گردشگری و فضای سبز شهری و با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری و افزایش ظرفیت‌های قابل استفاده برای شهروندان توسط شهرداری منطقه ۸ تبریز اجرا و تکمیل شده‌اند.

خانه تاریخی کلکته‌چی پس از طی مراحل احیا، مرمت و ساماندهی بخش‌های مختلف از جمله هشتی، طنبی، حوض‌خانه و محوطه به چرخه فرهنگی و گردشگری شهر بازگشت.

مرمت این بنای تاریخی در راستای صیانت از هویت معماری و تاریخی تبریز و فراهم‌سازی زمینه استفاده شهروندان و گردشگران از ظرفیت‌های بافت تاریخی انجام شده است.

همچنین بوستان ۲۵۰۰ مترمربعی دانشسرا نیز که در طبقه فوقانی ایستگاه هشت خط دو مترو تبریز احداث شده است به بهره‌برداری رسید.

این بوستان با ایجاد فضای سبز و محیطی مناسب برای حضور و استفاده شهروندان، بخشی از رویکرد مدیریت شهری در بهره‌گیری بهینه از فضا‌های شهری و توسعه سرانه فضای سبز در محدوده مرکزی شهر به شمار می‌رود.

احداث این بوستان با اجرای عملیات فضای سبز، چمن‌کاری، کاشت انواع درخت، درختچه و گل همراه بوده و مجموعه‌ای از فضا‌های سبز و محیطی مناسب برای استراحت و حضور شهروندان را در اختیار ساکنان و مراجعان این محدوده قرار می‌دهد.

افتتاح و بهره‌برداری همزمان از این دو طرح در کنار برگزاری هشتمین دور قرار‌های خدمت شهرداری تبریز، بیانگر توجه به توسعه متوازن ظرفیت‌های شهری در حوزه‌های فرهنگی، گردشگری و فضای سبز و تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی در بافت مرکزی شهر تبریز است.