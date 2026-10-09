به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امام جمعه فومن در خطبه‌های امروز نماز جمعه این شهرستان گفت: آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب که خودشان به هیچ یک از قوانین بین‌المللی پایبند نیستند می‌خواهند حقوق حقه ملت بزرگ ایران را با تحمیل قرارداد‌های ننگین پایمال کنند، اما ملت بزرگ و مبعوث شده ایران و نیرو‌های مسلح سلحشور ما با پیروی از ولایت فقیه و رهبری در مقابل زیاده خواهی‌های دشمن ایستاده‌اند و قدمی عقب نخواهند نشست.

حجت الاسلام والمسلمین داوودی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی افزود: امروز دشمن با تحریم‌های ظالمانه خود مشکلات زیادی را برای مردم ما ایجاد کرده است لذا مسئولان اقتصادی کشور باید تلاش کنند تا ضمن حفظ ارزش پول ملی تورم را مهار کرده و مردم را از نگرانی و مشکلات اقتصادی برهانند.

وی با اشاره به زنگ خطر کمبود جمعیت خاطرنشان کرد: همه ما باید تلاش کنیم تا شرایط ازدواج آسان برای جوانان فراهم گردد تا در آینده دچار چالش کمبود جمعیت در کشور نباشیم.