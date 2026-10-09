معاون آموزشی، پرورشی و تربیت‌بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی وزارت‌آموزش و پرورش گفت: رویداد فناوری‌های نوین در آموزش دانش‌آموزان با شناسایی نیاز‌های فناورانه این حوزه، زمینه طراحی و توسعه تجهیزات و ابزار‌های آموزشی متناسب با نیاز‌های دانش‌آموزان فراهم می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛معاون آموزشی، پرورشی و تربیت‌بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی وزارت‌آموزش و پرورش از ارسال ۱۸۶ اثر به رویداد فناوری‌های نوین در آموزش دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه خبر داد و گفت: قرار است تا ۱۹ طرح برتر در این رویداد برای ورود به مرحله تجاری‌سازی انتخاب شوند.

فرهبد در حاشیه برگزاری رویداد فناوری‌های نوین در آموزش دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه در کتابخانه ایران‌مال گفت: این رویداد با هدف شناسایی و جذب ظرفیت‌های علمی، تخصصی و خلاقانه متخصصان، صاحب‌نظران و دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه برگزار شده است تا با شناسایی نیاز‌های فناورانه این حوزه، زمینه طراحی و توسعه تجهیزات و ابزار‌های آموزشی متناسب با نیاز‌های این دانش‌آموزان فراهم شود.

وی با اشاره به محور‌های متعدد آن اشاره کرد و افزود: فراخوان این رویداد در ۱۳ محور تخصصی منتشر شد که در مجموع ۱۸۶ اثر به دبیرخانه ارسال شده است البته این آثار حاصل فعالیت‌های گروهی و پژوهشی بودند و شرکت‌کنندگان تلاش کردندتا ایده‌ها و راهکار‌های خود را برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های آموزشی و توان‌بخشی دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه ارائه دهند.

فرهبد ادامه داد: از میان ۱۸۶ اثر دریافتی نیز حدود ۷۰ ایده برای ورود به مرحله بعد انتخاب شدند و در جریان برگزاری این رویداد، قرار استتا از میان این ایده‌ها، ۱۹ طرح برای ورود به مرحله تجاری‌سازی برگزیده شوند.

معاون آموزشی، پرورشی و تربیت‌بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در آموزش دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه تصریح کرد: در برخی بخش‌های آموزش استثنایی، همچنان نیاز‌هایی وجود دارد که فناوری‌های نوین می‌توانند در رفع آنها نقش مؤثری ایفا کنن البته بر همین اساس، تلاش داشته تا با برگزاری این رویداد، بستری مناسب برای حضور متخصصان، فناوران و صاحبان ایده فراهم شود تا آنان بتوانند دانش و خلاقیت خود را در مسیر طراحی و تولید ابزار‌های مورد نیاز این حوزه به کار بگیرند.

وی با اشاره به تنوع فناوری‌های ارائه‌شده در این رویداد گفت: قلم‌های متن‌خوان، دستگاه‌های مرتبط با کمک به حرکات دست دانش‌آموزان دارای فلج مغزی (CP)، ابزار‌های توان‌بخشی و سامانه‌ها و بازی‌های آموزشی از جمله نمونه‌های فناوری‌هایی هستند که می‌توانند در بهبود فرایند آموزش و توان‌بخشی دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه مورد استفاده قرار گیرند.

فرهبد افزود: در برگزاری این رویداد، بخش خصوصی نیز همراهی و مشارکت داشته البته گروه استارت‌آپی آمیتیس به‌عنوان حامی مالی، دانشگاه علوم توان‌بخشی و سلامت اجتماعی نیز در بخش‌های مرتبط با آموزش و توان‌بخشی با این سازمان همکاری‌هایی داشته‌اند.

وی گفت: تعامل میان سازمان آموزش و پرورش استثنایی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناوری و بخش خصوصی می‌تواند زمینه مناسبی برای تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات کاربردی و قابل استفاده در مدارس فراهم کند. محصولاتی که در نهایت باید بتوانند به نیاز‌های واقعی دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه پاسخ دهند.

معاون آموزشی، پرورشی و تربیت‌بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این رویداد نخستین تجربه سازمان در این زمینه است، تصریح کرد: این برنامه در مدت‌زمانی کوتاه و با هدف ایجاد بستر اولیه برای شناسایی ظرفیت‌ها و ایده‌های موجود برگزار شده، اما هدف مان این است که سوای شناسایی افراد توانمند و طرح‌های خلاقانه، در مراحل بعدی نیز زمینه حمایت بیشتر در تکمیل ایده‌ها و عملیاتی‌سازی طرح‌های برگزیده را فراهم کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی خاطر نشان کرد: با تداوم این رویداد‌ها و گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه، امکان بهره‌مندی بیشتر دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه از فناوری‌های نوین آموزشی فراهم شود و گام‌های مؤثری در مسیر ارتقای کیفیت آموزش، توان‌بخشی و افزایش فرصت‌های یادگیری برای این دانش‌آموزان برداشته شود.