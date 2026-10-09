مدیر اچ‌اس‌ئی‌دی شرکت پالایش نفت لاوان با تأکید بر نقش آموزش‌های مستمر، مانور‌های اضطراری و آماده‌به‌کاری تجهیزات آتش‌نشانی گفت: آمادگی نیرو‌های انسانی و هماهنگی میان واحد‌ها در مدیریت حادثه و جلوگیری از تلفات جانی مؤثر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایرج گشمردی، با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از تأسیسات این پالایشگاه در جریان جنگ تحمیلی سوم گفت: آمادگی نیرو‌های انسانی، تجهیزات آتش‌نشانی و برگزاری مستمر مانور‌ها و تمرین‌های شرایط اضطراری، نقش مؤثری در مدیریت حادثه و جلوگیری از تلفات جانی داشت.

او این حادثه را یکی از دشوارترین و تلخ‌ترین تجربه‌های کاری خود دانست و افزود: مهم‌ترین نکته امیدوارکننده در این شرایط، نداشتن تلفات جانی بود.

مدیر اچ‌اس‌ئی‌دی شرکت پالایش نفت لاوان گفت: پس از وقوع حادثه، نیرو‌های آتش‌نشانی، بهره‌برداری، تعمیرات، سرمایه انسانی، حراست و دیگر واحد‌ها بدون وقفه و به‌صورت شبانه‌روزی در محل حضور داشتند و برای حفاظت از کارکنان و تأسیسات و تداوم فعالیت پالایشگاه تلاش کردند.

گشمردی با تأکید بر آمادگی نیرو‌های آتش‌نشانی و اچ‌اس‌ئی‌دی برای مدیریت شرایط اضطراری افزود: آمادگی در حوزه اچ‌اس‌ئی‌دی یک الزام است و آموزش مستمر، برگزاری مانور‌های اطفای حریق، تمرین سناریو‌های اضطراری، آماده‌به‌کاری تجهیزات و آمادگی سرمایه انسانی باید همواره در بالاترین سطح قرار داشته باشد.

او مدیریت و فرماندهی صحنه را از عوامل مهم کنترل حوادث دانست و گفت: هماهنگی میان واحد‌ها و سرعت عمل نیرو‌ها می‌تواند در مهار حادثه و جلوگیری از گسترش پیامد‌های آن مؤثر باشد.

مدیر اچ‌اس‌ئی‌دی شرکت پالایش نفت لاوان همچنین حمایت و حضور مدیرعامل این شرکت در شرایط بحران را مؤثر ارزیابی کرد و افزود: پشتیبانی مدیریت و حضور مدیران در کنار کارکنان، در هماهنگی اقدام‌ها، تقویت روحیه آتش‌نشانان و عبور از شرایط اضطراری نقش مهمی داشت.

گشمردی با اشاره به نقش مسئول مدیریت بحران و مدیران واحد‌های مختلف در هماهنگی و مدیریت شرایط گفت: تجربه این حادثه بار دیگر اهمیت آمادگی، هماهنگی، سرعت عمل و کار تیمی را نشان داد.

او همدلی کارکنان پالایشگاه لاوان را از عوامل مؤثر در مدیریت حادثه دانست و افزود: همه واحد‌ها در این شرایط در کنار یکدیگر قرار گرفتند و با احساس مسئولیت برای حفاظت از کارکنان، صیانت از تأسیسات و استمرار تولید نفت کشور تلاش کردند.

مدیر اچ‌اس‌ئی‌دی شرکت پالایش نفت لاوان گفت: دانش و تجربه نیروها، در کنار حمایت و مدیریت مناسب، زمینه بازسازی، بازگشت شرایط به وضع عادی و تداوم تولید را فراهم کرد.

شرکت پالایش نفت لاوان در جزیره لاوان و منطقه خلیج فارس فعالیت می‌کند و افزون بر فرآورش نفت خام، در تأمین بخشی از فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور نقش دارد. بخشی از تأسیسات این شرکت در جریان حمله در فروردین امسال آسیب دید.