معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ظرفیت نمایشگاه‌های تخصصی در توسعه بازار گفت: تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و تجار می‌تواند به پویایی بازار، گسترش تعاملات تجاری و تقویت صادرات محصولات نهایی صنعت پلیمر و پلاستیک کمک کند.

توسعه تعاملات تجاری، زمینه‌ساز رونق بازار و صادرات محصولات پلیمری

توسعه تعاملات تجاری، زمینه‌ساز رونق بازار و صادرات محصولات پلیمری

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای طهمورث لاهوتی اشکوری در بازدید از نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت پلیمر و پلاستیک (پلاست شو)، با فعالان اقتصادی این حوزه گفت‌و‌گو کرد و در جریان توانمندی‌ها و چالش‌های پیش‌روی این صنعت قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به نقش نمایشگاه‌های تخصصی در توسعه همکاری‌های اقتصادی گفت: این رویداد‌ها می‌توانند زمینه افزایش تعامل میان فعالان صنعت، گسترش فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید تجاری را فراهم کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تولیدکنندگان و تجار می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، در مسیر پویایی بازار، توسعه مبادلات تجاری و تقویت صادرات محصولات نهایی گام بردارند.

نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت پلیمر و پلاستیک که از ۱۴ مهرماه در تهران آغاز به کار کرده است، امروز، ۱۷ مهرماه، به کار خود پایان می‌دهد.

در این نمایشگاه بیش از ۸۰ شرکت داخلی و خارجی حضور دارند و حدود ۳۰ مهمان خارجی از اقلیم کردستان عراق، عراق و افغانستان در آن شرکت کرده‌اند، همچنین ۱۲ کارگاه آموزشی با محوریت موضوعات تخصصی صنعت پلیمر و پلاستیک در حاشیه این رویداد برگزار شده است.