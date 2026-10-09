مقاله علمی شهید دکتر «سید امیرحسین فقهی»، دانشمند هسته‌ای کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، بیش از یک سال پس از شهادت ایشان در حملات اسرائیل به ایران، در نشریه معتبر بین‌المللی AIP Advances منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مقاله علمی شهید دکتر سید امیرحسین فقهی، دانشمند هسته‌ای کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با موضوع طراحی و ساخت یک ساختار مغناطیسی پیشرفته برای چشمه‌های تولید پروتون ، به ارائه راهکاری برای کاهش مصرف انرژی، کوچک‌سازی تجهیزات و بهبود عملکرد سامانه‌های مورد استفاده در فناوری هسته‌ای می‌پردازد.

انتشار این پژوهش در مرداد ماه ۱۴۰۵، بار دیگر نام این دانشمند شهید ایرانی را در میان پژوهشگران عرصه بین‌المللی علم و فناوری ثبت کرد.