کاروان ۲۵ نفره دوچرخه‌سواران ترکیه به نمایندگی از حدود دو هزار داوطلب مردمی این کشور، برای رساندن پیام همدردی و همبستگی مردم ترکیه به خانواده‌های داغدار میناب و کودکان این شهراز مرز رازی خوی وارد ایران شده اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کاروان ۲۵ نفره دوچرخه‌سواران ترکیه که با هدف ابراز همدردی با مردم ایران و گرامیداشت یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، سفر خود را از شهر دیاربکر آغاز کرده است، از مرز رازی شهرستان خوی وارد کشور شد و با استقبال مسئولان، ورزشکاران و مردم روبه‌رو شد؛ استقبالی که حضور دانش‌آموزان روستای مرزی رازی در آن، جلوه‌ای ماندگار از همدلی کودکان ایران با هم‌سن‌وسال‌هایشان در میناب رقم زد.

مرز رازی شهرستان خوی میزبان کاروانی از دوچرخه‌سواران کشور ترکیه بود که با پیام دوستی و همدردی با مردم ایران، به‌ویژه خانواده‌های دانش‌آموزان شهید میناب، مسیر طولانی دیاربکر تا جنوب ایران را رکاب می‌زنند.

ورود این کاروان با حضور و استقبال جمعی از مسئولان، ورزشکاران و مردم همراه بود؛ اما در میان صحنه‌های این استقبال، دیدار دوچرخه‌سواران با دانش‌آموزان روستای مرزی رازی، لحظه‌ای متفاوت و تأثیرگذار را رقم زد.

دانش‌آموزان این روستا به استقبال اعضای کاروان آمده بودند. هنگامی که یکی از دوچرخه‌سواران نام شهدای میناب را صدا می‌زد، دانش‌آموزان حاضر با واکنش خود نشان دادند که خود را از کودکان شهید این حادثه جدا نمی‌دانند؛ صحنه‌ای که پیوند عاطفی کودکان ایران با هم‌سن‌وسال‌هایشان را، فراتر از فاصله جغرافیایی میان شمال‌غرب و جنوب کشور، به تصویر کشید.

این همراهی، معنای حرکت کاروان را نیز برجسته کرد؛ سفری که هدف آن تنها پیمودن یک مسیر طولانی با دوچرخه نیست، بلکه رساندن پیام همدردی و همبستگی مردم ترکیه به خانواده‌های داغدار میناب و کودکان این شهر است.

محمدحسین انصاری، معاون اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، درباره این حرکت گفت: ۲۵ دوچرخه‌سوار ترکیه‌ای به نمایندگی از حدود دو هزار داوطلب مردمی این کشور، مسیر دیاربکر تا میناب را به طول بیش از دو هزار و ۵۰۰ کیلومتر رکاب می‌زنند.

وی افزود: این کاروان با هدف ابراز همدلی با مردم ایران، گرامیداشت یاد دانش‌آموزان شهید میناب و محکومیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر شکل گرفته است.

به گفته انصاری، اعضای کاروان علاوه بر پیام همدردی، بیش از دو هزار نقاشی، بیش از سه هزار نامه و شمار زیادی عروسک و کیف را برای اهداء به کودکان میناب همراه دارند؛ هدایایی که حاصل مشارکت و همراهی مردم ترکیه در این حرکت مردمی است.

حرکت این کاروان از دیاربکر و ورود آن از مرز رازی خوی، جلوه‌ای از همراهی مردمی میان ایران و ترکیه است؛ حرکتی که در آن، نامه‌ها و نقاشی‌ها و هدایای کودکان، حامل پیامی روشن برای دانش‌آموزان میناب هستند.