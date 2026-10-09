حدود ۱۰۰ بازیکن نوجوان از سنندج، مریوان، سقز و کامیاران در برنامه استعدادیابی فوتبال در سنندج حضور یافتند تا توانایی‌هایشان ارزیابی و استعداد‌های برتر برای ادامه مسیر حرفه‌ای فوتبال شناسایی شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیر فنی باشگاه هیرا آلومین، با اشاره به برگزاری این برنامه اظهار کرد: باشگاه هیرا آلومین با هدف شناسایی استعداد‌های فوتبال استان، بازیکنانی از چهار شهرستان را برای شرکت در این برنامه دعوت کرده است.

ملکی افزود: در این مرحله، بازیکنان متولد سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ حضور دارند و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از تجربه مجید جلالی، مربی و کارشناس باسابقه فوتبال ایران، استعداد‌های برتر را شناسایی کنیم.

وی ادامه داد: کردستان ظرفیت‌های زیادی در فوتبال دارد و هدف ما این است که بازیکنان مستعد استان را شناسایی و در قالب یک تیم گردهم آوریم تا در آینده نزدیک، زمینه حضور آنها در مسابقات کشوری فراهم شود.