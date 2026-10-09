در حالی که بیمار با آمبولانس به بیمارستان منتقل می‌شد نقص فنی آمبولانس در ورودی بیمارستان، مانع کار امدادگران نشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، لحظات نفس‌گیر کادر درمان برای نجات بیمار در قائم شهر همچنان ادامه داشت و در حالی که بیمار شرایط مناسبی نداشت، کارکنان بیمارستان رازی قائمشهر عملیات ماساژ قلبی و احیا بیمار را ادامه دادند و دست از تلاش نکشیدند.

آمبولانس اورژانس ۱۵ متر مانده به ورودی بیمارستان رازی قائم شهر دچار نقص فنی شد و از حرکت ایستاد، اما این خرابی مانع ادامه امدادرسانی نشد

سید مجتبی هاشمی پرستار این بیمارستان، هنگام انتقال بیمار با پریدن روی تخت در حال حرکت، عملیات احیا را ادامه می‌دهد

عملیات احیا در طول انتقال بیمار به داخل بیمارستان نیز ادامه داشت و پس از انتقال به بخش مربوطه، حدود ۴۵ دقیقه دیگر نیز عملیات احیا دامه داشت ما متأسفانه بیمار به زندگی بازنگشت.



تصاویری از تلاش کادر درمان این بیمارستان برای نجات جان بیمار را می‌بینید.