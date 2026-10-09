به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آمبولانس اورژانس ۱۵ متر مانده به ورودی بیمارستان رازی قائم شهر دچار نقص فنی شد و از حرکت ایستاد، اما این خرابی مانع ادامه امدادرسانی نشد، سید مجتبی هاشمی پرستار این بیمارستان، هنگام انتقال بیمار با پریدن روی تخت در حال حرکت، عملیات احیا را ادامه می‌دهد



عملیات احیا در طول انتقال بیمار به داخل بیمارستان نیز ادامه داشت و پس از انتقال به بخش مربوطه، حدود ۴۵ دقیقه دیگر نیز عملیات احیا دامه داشت ما متأسفانه بیمار به زندگی بازنگشت.



تصاویری از تلاش کادر درمان این بیمارستان برای نجات جان بیمار را می‌بینید.