سفر کاردار سفارت آمریکا و هیئت همراه به منطقه گلگت بلتستان در شمال پاکستان، با اعتراض شدید چهره‌های مذهبی و سیاسی این منطقه روبه رو شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، سفر ناتالی‌ای. بیکر (Natalie A. Baker) کاردار سفارت آمریکا در پاکستان و هیئت همراه به گلگت بلتستان، به موضوعی بحث برانگیز در محافل سیاسی و مذهبی این منطقه تبدیل شده است.

آغا سید علی رضوی از رهبران مذهبی منطقه و رئیس استانی مجلس وحدت مسلمین پاکستان با اشاره به موقعیت جغرافیایی و اهمیت منطقه گلگت بلتستان، خواستار توضیح دولت درباره دلایل صدور مجوز سفر هیئت آمریکایی شد.

وی همچنین از دیدار فرماندار گلگت بلتستان و وزیر برق این منطقه با نمایندگان آمریکا انتقاد کرد و گفت: مسئولان باید در موضوعات حساس، احساسات مردم و منافع ملی را در نظر بگیرند.

«کاظم میثم» عضو مجلس محلی گلگت بلتستان، نیز این سفر را در شرایط کنونی نگران کننده خواند و با اشاره به تحولات غزه و جنگ علیه ایران و لبنان، سیاست‌های آمریکا را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

وی هشدار داد که فعالیت مقام‌های آمریکایی در مناطق حساس می‌تواند پیامد‌های امنیتی داشته باشد و از دولت خواست درباره ضرورت این سفر و اهداف آن به مردم توضیح دهد.

میثم با اشاره به اهمیت راهبردی گلگت بلتستان و موقعیت این منطقه در مسیر کریدور اقتصادی چین و پاکستان، مدعی شد که توجه آمریکا به مناطقی مانند دئوسای و فرودگاه اسکردو می‌تواند بخشی از اهداف راهبردی واشنگتن باشد. وی همچنین هشدار داد که گلگت بلتستان نباید به عرصه رقابت قدرت‌های جهانی تبدیل شود.

«محمد الیاس صدیقی» سخنگوی استانی مجلس وحدت مسلمین، نیز در واکنش به این سفر، آن را در شرایط کنونی جهان بسیار نگران کننده توصیف کرد.

وی گلگت بلتستان را منطقه‌ای حساس دانست و گفت: در شرایطی که به گفته او، مردم فلسطین، غزه، ایران و یمن با حملات و کشتار روبه رو هستند، اجازه دادن به هیئت آمریکایی برای سفر به این منطقه و استقبال مقام‌های دولتی از اعضای آن، مایه تاسف است.

صدیقی همچنین با انتقاد از اهدای گل به مقام‌های آمریکایی از سوی مسئولان محلی، این رفتار را مغایر با احساسات بخشی از مردم منطقه دانست. وی با استفاده از تعابیر تند علیه آمریکا، نسبت به پیامد‌های حضور هیئت این کشور در گلگت بلتستان هشدار داد.

این اعتراض‌ها تنها به اظهارات چهره‌های مذهبی و سیاسی محدود نمانده و در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب یافته است. شماری از کاربران با انتقاد از میزبانی مقام‌های محلی از کاردار سفارت آمریکا، خواستار توضیح و عذرخواهی آنان شده‌اند.

در مقابل، در گزارش منتشرشده درباره دیدار کاردار سفارت آمریکا با فرماندار گلگت بلتستان، موضوعاتی مانند همکاری‌های آموزشی و توسعه‌ای، منابع آب و برق، گردشگری و وضعیت سد ستپاره از محور‌های گفت‌و‌گو عنوان شده است. با این حال، منتقدان خواستار انتشار جزئیات بیشتر درباره اهداف سفر و برنامه‌های هیئت آمریکایی هستند.

گلگت بلتستان، به ویژه منطقه بلتستان و شهر اسکردو، به دلیل پیوند‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی با ایران، در برخی توصیف‌ها «ایران کوچک» نامیده می‌شود.