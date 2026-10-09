پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویه از دستگیری چهار نفر در جریان برخورد با شکار شبانه خرگوش در ارتفاعات مرزی کانیسیدحسن و کانی هفتبهشت این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویه از دستگیری چهار نفر در جریان برخورد با شکار شبانه خرگوش در ارتفاعات مرزی کانیسیدحسن و کانی هفتبهشت این شهرستان خبر داد.
کریم خضری گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی درباره شکار شبانه، مأموران یگان حفاظت محیط زیست اشنویه به همراه همیاران محیط زیست به ارتفاعات مرزی کانیسیدحسن و کانی هفتبهشت اعزام شدند و با چهار نفر متخلف شکار مواجه شدند.
وی افزود: در این ماموریت، دو قبضه سلاح شکاری تکلول قاچاق و لاشه چهار قطعه خرگوش کشف و ضبط شد.
خضری اظهار کرد: پس از وصول ضرر و زیان وارده به محیط زیست، برای افراد دستگیرشده پرونده تشکیل و متهمان برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.