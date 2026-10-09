به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویه از دستگیری چهار نفر در جریان برخورد با شکار شبانه خرگوش در ارتفاعات مرزی کانی‌سیدحسن و کانی هفت‌بهشت این شهرستان خبر داد.

کریم خضری گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی درباره شکار شبانه، مأموران یگان حفاظت محیط زیست اشنویه به همراه همیاران محیط زیست به ارتفاعات مرزی کانی‌سیدحسن و کانی هفت‌بهشت اعزام شدند و با چهار نفر متخلف شکار مواجه شدند.

وی افزود: در این ماموریت، دو قبضه سلاح شکاری تک‌لول قاچاق و لاشه چهار قطعه خرگوش کشف و ضبط شد.

خضری اظهار کرد: پس از وصول ضرر و زیان وارده به محیط زیست، برای افراد دستگیرشده پرونده تشکیل و متهمان برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.