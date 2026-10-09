به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، منوچهر محمدی در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، با اشاره به نامگذاری ۲۰ مهر به عنوان روز ملی مدیریت بحران گفت: مدیریت بحران نیازمند آمادگی همیشگی، برنامه‌ریزی مستمر و پویایی در همه سطوح است.

وی هدف از نامگذاری این روز را تبیین جایگاه مدیریت بحران در حوزه‌های پیشگیری، ایمنی و کاهش مخاطرات عنوان کرد و گفت: روز ملی مدیریت بحران فرصتی برای ترویج فرهنگ آمادگی، ارتقای توان پاسخگویی، بازسازی پس از حوادث و تقویت تاب‌آوری در جامعه است.

محمدی با تأکید بر نقش مردم در مدیریت بحران اظهار داشت: مشارکت آگاهانه و فعالانه مردم از ارکان اصلی موفقیت برنامه‌های مدیریت بحران است و همراهی جامعه می‌تواند زمینه‌ساز کاهش خسارات و مدیریت بهتر حوادث باشد.

وی با اشاره به تجربه مدیریت بارش‌های شدید و سیلاب‌های سال گذشته در استان افزود: باوجود بارش‌های فراتر از حد نرمال و وقوع حوادث سیل‌آسا، هماهنگی اعضای شورای مدیریت بحران و تلاش دستگاه‌های اجرایی موجب شد خسارات به حداقل برسد.

مدیرکل مدیریت بحران استان، تحلیل دقیق نوسانات جوی و شناسایی مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی را ضروری دانست و گفت: باید با برنامه‌ریزی اصولی، ضمن استفاده از ظرفیت‌های موجود، احتمال وقوع خسارات ناشی از حوادث طبیعی را کاهش دهیم.

محمدی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست با استفاده از ظرفیت روز ملی مدیریت بحران، برای اطلاع‌رسانی گسترده و افزایش آگاهی عمومی درباره راه‌های پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث اقدام کنند.

وی با قدردانی از تلاش نیرو‌های امدادی در حوادث مختلف، از جمله آتش‌سوزی‌ها و حوادث جاده‌ای، اظهار داشت: نیرو‌های امدادی، اورژانس و سایر گروه‌های عملیاتی در همه ساعات شبانه‌روز در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند و تلاش و فداکاری این نیرو‌ها نقش مهمی در مدیریت حوادث دارد.

مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت مدیریت بحران در سطح محلی افزود: دهیاران به دلیل ارتباط نزدیک با مردم و برخورداری از ظرفیت اجتماعی مناسب، نقش مؤثری در آموزش و ترویج فرهنگ ایمنی دارند.

وی همچنین بر ضرورت اجرای طرح‌های ملی مدیریت بحران از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأکید کرد و گفت: همه شهرداری‌ها، متناسب با ظرفیت و مسئولیت خود، باید اقدامات لازم را برای کاهش مخاطرات و افزایش آمادگی در برابر حوادث انجام دهند.

محمدی در پایان، نهادینه‌سازی مدیریت بحران در دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و خواستار برگزاری نشست‌های تخصصی، تبیین طرح‌های ملی و تقویت آمادگی شهر‌ها و مناطق روستایی برای مقابله با حوادث احتمالی شد.