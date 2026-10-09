فرمانده نیروی انتظامی استان یزد به همراه فرمانده انتظامی شهرستان میبد و مسئول حوزه اجتماعی انتظامی استان با آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این دیدار، حضرت آیت‌الله اعرافی ضمن تبریک هفته فراجا، از تلاش‌ها و خدمات نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت تقدیر نمودند.

سردار دلیری نیز گزارشی از عملکرد و اقدامات پلیس ارائه داد.

همچنین برنامه‌های فرهنگی نیروی انتظامی، از جمله دیدار با خانواده معظم شهدا در هفته فراجا، مورد توجه و رضایت مدیر حوزه‌های علمیه کشور قرار گرفت.