دانش‌آموزان آبادانی در کنکور سراسری امسال با کسب رتبه‌های برتر در گروه‌های آزمایشی علوم تجربی، علوم انسانی، هنر، زبان‌های خارجی و علوم ریاضی و فنی خوش درخشیدند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، مدیر اداره آموزش و پرورش آبادان از موفقیت دانش‌آموزان این شهرستان در آزمون سراسری و کسب رتبه‌های برتر در پنج گروه آزمایشی خبر داد و این دستاورد را حاصل تلاش دانش‌آموزان و همراهی خانواده‌ها و فرهنگیان دانست.

مجید درویشی با اشاره به نتایج دانش‌آموزان آبادانی در گروه آزمایشی علوم تجربی گفت: عرفان سلطانی با کسب رتبه ۲۹ کشوری، یکی از برگزیدگان این گروه آزمایشی شد. همچنین محمد حبیب باقر رحمتی رتبه ۲۲۰، آرتین قاسمی رتبه ۹۸۱ و سارینا زرگامی رتبه ۱۰۰۰ را کسب کردند.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان آبادانی در گروه علوم انسانی نیز نتایج قابل توجهی به دست آوردند، افزود: زینب یاسینی‌نژاد رتبه ۳۸۶، منال سالمی رتبه ۵۵۵ و غزل امیری رتبه ۱۰۰۰ این گروه آزمایشی را کسب کردند.

مدیر اداره آموزش و پرورش آبادان ادامه داد: در گروه آزمایشی هنر نیز مرضیه معرفی با کسب رتبه ۳۲۴ و میسا ابوفریس با کسب رتبه ۶۹۰، موفقیت دانش‌آموزان این شهرستان را در این حوزه رقم زدند.

درویشی همچنین به نتایج گروه آزمایشی زبان‌های خارجی اشاره کرد و گفت: انیتا شمشیری رتبه ۶۷۴ و نیکان مظفری‌فرد رتبه ۱۱۴ را به دست آوردند.

وی در تشریح نتایج دانش‌آموزان آبادانی در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی نیز اظهار کرد: میثاق اسدی رتبه ۱۰۴، پارمیدا الهی‌خواه رتبه ۵۶۹، ابوالفضل شعبانی رتبه ۶۳۷، امیرمهدی سجادی رتبه ۶۶۴، سارا درودی چوبری رتبه ۸۱۴ و محمدماهان همایون‌فر رتبه ۹۲۴ را کسب کردند.

مدیر اداره آموزش و پرورش آبادان در پایان با تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان برگزیده، خانواده‌های آنان و مجموعه فرهنگیان، تلاش و پشتکار دانش‌آموزان، حمایت خانواده‌ها و نقش‌آفرینی معلمان را از عوامل مؤثر در دستیابی به این نتایج دانست.

موفقیت دانش‌آموزان آبادانی در گروه‌های آزمایشی مختلف، بیانگر ظرفیت علمی و استعداد‌های جوانان این شهرستان است؛ ظرفیتی که با فراهم شدن زمینه‌های مناسب آموزشی و تداوم حمایت خانواده‌ها و معلمان می‌تواند در مسیر پیشرفت علمی و ورود نسل جوان به دانشگاه‌ها بیش از پیش شکوفا شود.