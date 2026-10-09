حرزاده مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد با حضرت آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور دیدار کرد.

دیدار مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور

دیدار مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی دفتر امام جمعه میبد: در این دیدار درخصوص ساماندهی ساختمان در حال احداث یادمان شهید پارک غدیر بحث و تبادل نظر شد.

این دیدار که با حضور نماینده مردم شریف تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر میبد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و تعدادی از مسئولین شهرستان برگزار شد، حضرت آیت الله اعرافی بر تسریع در اتمام یادمان شهدای پارک غدیر میبد تاکید نمود.