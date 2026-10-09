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حرزاده مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد با حضرت آیت الله اعرافی مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی دفتر امام جمعه میبد: در این دیدار درخصوص ساماندهی ساختمان در حال احداث یادمان شهید پارک غدیر بحث و تبادل نظر شد.
این دیدار که با حضور نماینده مردم شریف تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر میبد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و تعدادی از مسئولین شهرستان برگزار شد، حضرت آیت الله اعرافی بر تسریع در اتمام یادمان شهدای پارک غدیر میبد تاکید نمود.