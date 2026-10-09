خطیب جمعه قم، با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف و تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، گفت: حضور مردم در مقاطع حساس کشور، نشان‌دهنده وفاداری و مسئولیت‌پذیری این ملت است و مردم اعلام کرده‌اند تا زمانی که رهبر معظم انقلاب فرمان دهند، در صحنه خواهند ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری در نماز جمعه قم با اشاره به حضور گسترده مردم در شهر‌های مختلف کشور در تجمعات شبانه گفت: ملت ایران با حضور خود در فاصله شهادت رهبر شهید تا انتخاب رهبر جدید، نقش مهمی در حفظ انسجام و آرامش جامعه ایفا کردند.

امام جمعه قم با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به پیام‌ها و بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: این پیام‌ها سرشار از نکات مهم و راهبردی برای جامعه است و به‌ویژه نسل جوان باید با دقت و تأمل بیشتری آنها را مطالعه کند؛ چراکه مسیر آینده کشور در سایه بهره‌گیری از این رهنمود‌ها و حرکت در چارچوب هدایت‌های رهبری روشن‌تر خواهد شد.

او در ادامه با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم خطاب به مسئولان گفت: مردم در شرایط دشوار کشور، پای کار بوده‌اند و اکنون انتظار دارند مسئولان نیز با تدبیر، برنامه‌ریزی و ابتکار عمل، مشکلات زندگی آنان را کاهش دهند.

امام جمعه قم در این باره افزود: صرف وجود کالا در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها برای ارزیابی وضعیت بازار کافی نیست؛ بلکه باید قدرت خرید مردم نیز مورد توجه قرار گیرد تا خانوار‌ها بتوانند نیاز‌های اساسی خود را تأمین کنند. مسئولان باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور و مشورت با کارشناسان و صاحب‌نظران، برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه تلاش کنند.

آیت‌الله حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد مختلف فشار‌های دشمن علیه کشور افزود: دشمن در کنار فشار‌های نظامی و اقتصادی، عرصه فرهنگی و اجتماعی را نیز هدف قرار داده است و مقابله با آسیب‌های فرهنگی باید در دستور کار جدی مسئولان و دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد.

او با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی در این زمینه گفت: جامعه ایران، جامعه‌ای دینی و انقلابی است و همه اقشار، از روحانیون تا دیگر گروه‌های اجتماعی، باید برای حفظ ارزش‌های دینی و تقویت انسجام جامعه احساس مسئولیت کنند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین با اشاره به موضوع خروج نیرو‌های آمریکایی از عراق، بر اهمیت استقلال این کشور تأکید کرد و گفت: استقلال عراق برای ملت ایران اهمیت دارد و تصمیم‌گیری درباره حضور نیرو‌های خارجی باید با توجه به خواست و منافع مردم عراق انجام شود.

آیت‌الله حسینی بوشهری در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت‌های نسل جوان اظهار کرد: جوانان ایرانی توانایی درخشش در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی را دارند و مسئولان باید با فراهم کردن زمینه‌های لازم، از این ظرفیت ارزشمند برای پیشرفت کشور استفاده کنند.