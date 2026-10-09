معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن ضمن بازدید از طرح‌های مسکن دزفول گفت: بخش قابل توجهی از واحد‌های مسکونی تا پایان سال تکمیل و به متقاضیان تحویل داده خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا صادقیان فر در جریان بازدید از طرح‌های مسکن زیباشهر دزفول بیان کرد: اقدامات خوبی با پیگیری نماینده دزفول در طرح نهضت ملی مسکن زیباشهر انجام شده است که بهره‌برداری از آنها کمک خوبی برای تامین مسکن دهک‌های پایین خواهد بود.

وی افزود: امید است با سرعت عملی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اجرای این طرح‌ها دارد، بتوان کام مردم را با خانه‌دار شدن شیرین کرد.

معاون فنی و مهندسی مسکن سازمان ملی زمین و مسکن اظهارکرد: یکی دیگر از اقدامات قابل توجه در سطح شهرستان دزفول، اختصاص اعتبارات مربوط به فرهنگسرای کوی پیام نور است که با پیگیری انجام شده تلاش شده است سال آینده اعتبار خوبی برای ساخت این فرهنگسرا در نظر گرفته شود تا تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.

حدود هفت هزار و ۸۰۰ واحد در قالب نهضت ملی در دزفول در حال ساخت است که حدود ۲۶۰ واحد در مرحله بهره برداری قرار دارد. بخش قابل توجهی از متقاضیان مسکن دزفول تا پایان امسال خانه‌دار می‌شوند

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خوزستان روز گذشته اعلام کرد ۲۰۰ واحد از این طرح در دهه فجر امسال بهره برداری می‌شود.