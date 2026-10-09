کارشناس هواشناسی گلستان از ورود سامانه بارشی به استان از عصر امروز جمعه خبر داد و گفت:در حوالی ظهر فردا با تقویت ناپایداری‌ها بر شدت و گستره بارش‌ها در استان افزوده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مهدیه اصحابی با بیان اینکه اوج فعالیت این سامانه فردا شنبه خواهد بود افزود: این بارش‌ها ماهیت رگبار و رعد و برق خواهند داشت که بر این اساس هشدار نارنجی نیز صادر کردیم.

او ادامه داد: بنابراین آبگرفتگی برخی از معابر، بالا آدن آب سطح رودخانه‌ها و مسیل‌ها و وقوع ساعقه و اختلال در تردد‌های جاده‌ای پیش بینی می شود.