نویسنده و مدیر اندیشکده باقر العلوم گفت: مجموعه شش جلدی «هزار و یک پرسش از مقاومت» به زبان عربی و انگلیسی ترجمه می‌شود.

ترجمه «هزار و یک پرسش از مقاومت» به عربی و انگلیسی

ترجمه «هزار و یک پرسش از مقاومت» به عربی و انگلیسی

مهدی افراز، نویسنده و پژوهشگر عرصه اندیشه مقاومت در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: جایگاه جهانی شهید سید حسن نصرالله و افزایش توجه بین‌المللی به مسئله مقاومت پس از عملیات طوفان‌الاقصی باعث شده این مجموعه را در دسترس مخاطبان بیشتری قرار دهیم.

مدیر پژوهشکده باقرالعلوم گفت: این مجموعه شش جلدی با هدف بازخوانی منظومه فکری شهید سید حسن نصرالله و پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و ابهام‌های موجود درباره مبانی، راهبرد‌ها و ابعاد مختلف مقاومت تدوین شده است.

وی افزود: اخبار و تحولات مقاومت در سال‌های گذشته همواره مورد توجه بوده، اما در کنار این توجه، پرسش‌های مهمی درباره چرایی انتخاب این رویکرد، دستاورد‌های آن، نسبت مقاومت با زندگی مردم و امکان انتخاب راه‌های جایگزین وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق و پاسخ‌های مستند است.

آقای افراز گفت: نسبت مقاومت با مباحث الهیاتی، تبار تاریخی، هویت جمعی، آینده و افق پیش‌روی جوامع اسلامی نیز از موضوعات اساسی این حوزه است. همچنین باید راهبرد‌های مقاومت در مواجهه با رژیم صهیونیستی، مسئله وحدت جوامع اسلامی، سیاست‌های آمریکا در منطقه و موضوع رشد، پیشرفت و بالندگی جوامع اسلامی بررسی شود.

این پژوهشگر حوزه مقاومت افزود: یکی از منابع مهم برای بررسی این پرسش‌ها، مجموعه سخنرانی‌ها، مواضع و تحلیل‌های شهید سید حسن نصرالله است؛ شخصیتی که بخش مهمی از جایگاه خود را در جهان اسلام بر پایه تبیین مسئله مقاومت و پاسخ‌گویی به پرسش‌های افکار عمومی بنا کرده بود.

مدیر پژوهشکده باقر العلوم گفت: ارتباط بخش قابل توجهی از جامعه ما با ایشان بیشتر در بُعد عاطفی، احساسی و روحی شکل گرفته بود و این ارتباط نیز تأثیرگذاری قابل توجهی داشت؛ با این حال، در زمان حیات ایشان فرصت چندانی برای پرداختن منسجم به لایه‌های فکری، تحلیلی، الهیاتی و راهبردی اندیشه‌هایشان فراهم نشد.

آقای مهدی افراز افزود: دغدغه اصلی ما این بود که مجموعه بیانات و دیدگاه‌های شهید سید حسن نصرالله در دوره حدوداً ۳۰ساله رهبری ایشان، از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۲۴، از منظر اندیشه‌ای و تحلیلی بررسی و بازخوانی شود. بر همین اساس، گروهی از علاقه‌مندان به ایشان و پژوهشگران حوزه مقاومت، طی چند مرحله گفت‌و‌گو و بررسی، تلاش کردند چارچوبی برای ارائه منظومه فکری ایشان درباره مقاومت تدوین کنند.

نویسنده مجموعه «هزار و یک پرسش از مقاومت» گفت: شش محور اصلی برای صورت‌بندی منظومه فکری شهید نصرالله انتخاب شد که شامل «الهیات مقاومت»، «اندیشه سیاسی مقاومت»، «جامعه مقاومت»، «معادلات راهبردی مقاومت»، «محور مقاومت» و «مقاومت لبنان» است.

وی گفت: این شش محور، حوزه‌های برجسته‌ای هستند که شهید نصرالله در سخنرانی‌ها، بیانات و مواضع خود به آنها پرداخته است. این تقسیم‌بندی کمک می‌کند ابعاد مختلف اندیشه ایشان را به‌صورت منسجم بررسی کنیم و به درک جامع‌تری از مسئله مقاومت و چگونگی مواجهه تحلیلی با آن برسیم.