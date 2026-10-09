به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی گفت: ۵۴ نقطه حادثه خیز دراستان اصلاح، رفع و یا ایمن سازی شده است.

ارسلان شکری افزود: ۵۸ نقطه پرتصادف در سال ۱۳۹۵ شناسایی شد که تاکنون ۳۰ نقطه رفع و اصلاح شده و عملیات اجرایی در ۲۸ نقطه دیگر هم در دست انجام است.

وی تصریح کرد: تمام ۲۴ نقطه پرتصادف مصوب سال ۱۴۰۱ در محور‌های استان رفع شده و به این ترتیب مجموع نقاط پرتصادف اصلاح‌شده دراین دو مصوبه به ۵۴ نقطه رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی اظهارداشت: در راستای ارتقای ایمنی محور‌های استان طی نیمسال نخست امسال، ۲۱ تقاطع آشکارسازی و ایمن‌سازی شده و اصلاح بلندی پنج قوس دارای سابقه واژگونی نیز انجام گرفته است.

شکری اضافه کرد: در همین مدت ۳۶ کیلومتر حفاظ بتنی مفصلی، ۹ کیلومتر حفاظ فلزی جدید اجرا و ۱۵۰ کیلومتر حفاظ فلزی موجود نیز تعمیر و نگهداری شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای هزار و ۶۲۰ کیلومتر خط‌کشی، نصب ۲ هزار و ۷۰ تابلو اخطاری و انتظامی و اجرای روشنایی نقطه‌ای در۶ تقاطع از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی راه‌های استان در نیمه نخست سال جاری است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: تداوم اصلاح نقاط پرتصادف و اجرای طرح‌های ایمنی در محور‌های استان با هدف کاهش سوانح، افزایش ضریب ایمنی و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای در دستورکار قراردارد.