به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، میانگین رسیدگی به پرونده‌ها را اعلام کرد و گفت: برخلاف برخی ادعا‌ها درباره طولانی بودن روند رسیدگی، میانگین زمان صدور رأی در پرونده‌های حوزه کالا و خدمات حدود ۱۵ روز است.

حسام افزود: این زمان در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به طور میانگین ۲۳ روز و در پرونده‌های مربوط به حوزه بهداشت و درمان حدود ۱۲ روز است.

وی تأکید کرد: در مواردی که رسیدگی به پرونده طولانی‌تر می‌شود، علت آن نیاز به دریافت استعلام‌های تخصصی، کارشناسی و اداری است و این فرآیند با هدف افزایش دقت و استحکام آرای صادرشده انجام می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به گستردگی واحد‌های صنفی و محدودیت امکانات دستگاه‌های نظارتی، مشارکت مردم را یکی از عوامل مؤثر در کنترل بازار دانست و از شهروندان خواست تخلفات اقتصادی را گزارش کنند.

حسام گفت: مردم می‌توانند مواردی مانند گران‌فروشی و سایر تخلفات را از سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ و همچنین سامانه پیامکی اختصاصی گزارش دهند تا موضوع بررسی و پیگیری شود.

وی تأکید کرد: همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند روند شناسایی تخلفات و برخورد با متخلفان را سرعت بخشیده وبه ایجاد ثبات بیشتر در بازار کمک کند.