حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: همزمان با هفته ملی کودک، برنامه‌های فرهنگی، هنری و تربیتی متنوعی برای کودکان و نوجوانان سراسر کشور، به‌ویژه کودکان مناطق محروم و کودکان با نیاز‌های ویژه، اجرا می‌شود.

حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: تلاش می‌کنیم هر فرد، در هر جایگاه رسمی یا غیررسمی، در این هفته اقدامی مؤثر برای کودکان انجام دهد. برگزاری نشست‌های تخصصی درباره مقاومت و تاب‌آوری کودکان، گرامیداشت یاد شهدای کودک و نوجوان، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، و توجه به اندیشه‌های امام شهید درباره تربیت کودک، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

آقای علامتی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و هنری هفته ملی کودک گفت: رونمایی از یک اثر موسیقایی با اجرای مجید اخشابی برای کودکان میناب، برگزاری جشن ملی نوخوان‌ها برای دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی و رونمایی از مجموعه انیمیشنی «بچه‌زرنگ» در قالب ۵۲ قسمت ۲۰ دقیقه‌ای که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آن را آماده کرده است، از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: اعزام تماشاخانه‌های سیار به هفت استان، به‌ویژه مناطق جنگی و کم‌برخوردار، اهدای کتاب، حضور هنرمندان، نویسندگان و بازیگران در کنار کودکان، برگزاری نشست‌های تخصصی، شنیدن دیدگاه‌ها و خواسته‌های کودکان و اجرای شادپیمایی‌ها نیز در برنامه‌های هفته ملی کودک قرار دارد.

وی گفت: اجرای نمایش، نمایش فیلم، تئاتر، اهدای کتاب و حضور هنرمندان در کنار این کودکان پیش‌بینی شده است. همچنین در قالب طرح «کانون مدرسه»، مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مدارس مناطق کم‌برخوردار می‌روند و برنامه‌های فرهنگی و هنری اجرا می‌کنند.

آقای حامد علامتی افزود: ما اگر می‌خواهیم آینده کشور را بر پایه اندیشه‌های راهبردی امام شهید و رهبر معظم انقلاب در حوزه تعلیم و تربیت بسازیم، باید به رشد و پرورش کودکان امروز توجه کنیم و مسئولیت خود را در قبال آنان جدی بگیریم.

وی در پایان گفت: تحولات و جنگ تحمیلی اخیر، در کنار تهدیدها، زمینه‌ای برای ایجاد فرصت‌های تربیتی نیز فراهم کرده است. توجه به وطن‌دوستی، پرچم، اقتدار و شجاعت از جمله موضوعاتی است که می‌توان در برنامه‌های جمعی و حضور کودکان در میادین و تجمعات به آن پرداخت.