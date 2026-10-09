هم‌زمان با ماه آگاهی‌بخشی سرطان‌های زنان، برنامه‌های آموزشی و غربالگری با هدف ترویج پیشگیری و تشخیص زودهنگام این بیماری در مراکز بهداشتی استان سمنان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ پویش آگاهی‌بخشی سرطان‌های زنان با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره عوامل خطر، راه‌های پیشگیری و اهمیت تشخیص زودهنگام، در مراکز بهداشتی استان سمنان و به‌ویژه بیمارستان امیرالمؤمنین سمنان برگزار شد.

مسئولان حوزه سلامت استان سمنان نیز با تأکید بر ظرفیت‌های تشخیصی و درمانی موجود، افزایش آگاهی عمومی، مراجعه به‌موقع و تشخیص زودهنگام را از عوامل مهم در پیشگیری و مقابله با سرطان‌های زنان عنوان کردند.

ماه اکتبر، برابر با نهم مهر تا نهم آبان، به آگاهی‌بخشی درباره سرطان‌های زنان اختصاص دارد.