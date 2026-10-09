به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فروغی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت استان روستایی و عشایری است و بخش مهمی از درآمد مردم از طریق کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی تأمین می‌شود افزود: هدف از این اقدامات کمک به رشد اقتصادی مردم و ایجاد امکان ارسال محصولات کشاورزی و صنایع دستی استان به سایر نقاط کشور از طریق شبکه پستی است.

وی از رشد قابل ملاحظه تجارت الکترونیک در استان خبر داد و گفت: با آموزش و دعوت از تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار‌های اینترنتی بخش قابل توجهی از ترافیک پستی استان در این حوزه شکل گرفته است.

فروغی با تاکید بر ضرورت توسعه خدمات دیجیتال و هوشمند در شبکه پستی، از مردم استان خواست با استفاده از وب‌اپلیکیشن «پستِ من» از ظرفیت‌های این بستر برای دریافت خدمات پستی و سرویس‌های مبتنی بر نشانی استفاده کنند.

مدیر کل پست کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: توسعه خدمات غیرحضوری و حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیند‌های پستی، یکی از مسیر‌های مهم برای ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم است و وب‌اپلیکیشن «پستِ من» نیز با همین رویکرد طراحی و توسعه یافته است.

فروغی افزود: «پستِ من» با تجمیع مجموعه‌ای از خدمات پستی و سرویس‌های مبتنی بر آدرس و نشانی، این امکان را برای مردم فراهم می‌کند تا بخش قابل توجهی از نیاز‌های خود را در حوزه خدمات پستی به شکل غیرحضوری پیگیری و دریافت کنند.

مدیرکل پست استان با دعوت از شهروندان برای استفاده از این ظرفیت گفت: از مردم استان درخواست داریم با مراجعه به وب‌اپلیکیشن «پستِ من» با خدمات و قابلیت‌های آن آشنا شوند و تا حد امکان از خدمات غیرحضوری پست استفاده کنند چراکه استفاده از این خدمات علاوه بر صرفه‌جویی در زمان، می‌تواند موجب کاهش مراجعات حضوری و تسهیل دسترسی مردم به خدمات شود.

فروغی همچنین یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های یک سال گذشته را پیشرفت ۷۴ درصدی طرح جی‌نف در بخش ژئوکد روستایی و شهری عنوان کرد و گفت: ۸۳ درصد معابر استان دارای نام و ۹۵ درصد نقاط نیز در نقشه دارای پوشش هستند.

وی افزود: این میزان پیشرفت در حوزه جی‌نف شهری با همکاری دو پیمانکار محقق شده است.