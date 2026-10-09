امیر آریان حسنلو، نوجوان ایرانی، در مسابقه بین‌المللی نامه‌نگاری جوانان سال ۲۰۲۶ اتحادیه جهانی پستی، مدال برنز گرفت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه جهانی پستی، برگزیدگان مسابقه بین‌المللی نامه‌نگاری جوانان سال ۲۰۲۶ را معرفی کرد و امیر آریان حسنلو از جمهوری اسلامی ایران، موفق به کسب مدال برنز این رقابت جهانی شد.

این مسابقه با موضوع «اهمیت ارتباط انسانی در دنیای دیجیتال» برگزار شد و شرکت‌کنندگان در قالب نامه‌ای خطاب به یکی از دوستان خود، درباره ارزش روابط انسانی و حفظ پیوند‌های عاطفی در دنیای امروز نوشتند.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، ژی‌یوان سی از چین مدال طلا، سامیلی ویلکاک باکساندله سانتانا از پرتغال مدال نقره و امیر آریان حسنلو از ایران مدال برنز این دوره را کسب کردند.

در این رقابت، نوجوانانی از ۶۵ کشور جهان شرکت کردند و بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار نامه نوشته و ارسال شد.

مراسم معرفی و تقدیر از برگزیدگان، امروز، جمعه ۱۷ مهر، هم‌زمان با روز جهانی پست، در مقر اتحادیه جهانی پستی در شهر برن سوئیس برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۱۳ تا ۱۳ و ۴۰ دقیقه به وقت ایران، از طریق شبکه تلویزیونی اتحادیه جهانی پستی به‌صورت زنده پخش خواهد شد.