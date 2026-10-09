برخورد زنجیره‌ای سه خودروی سواری و دو خودروی سنگین در محور دامغان ـ سمنان، یک کشته و ۱۹ مصدوم برجا گذاشت.

یک کشته و ۱۹ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای در محور دامغان ـ سمنان

یک کشته و ۱۹ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای در محور دامغان ـ سمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ پژمان قرائیان، مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان،گفت: این حادثه حوالی ساعت ۲۰ و در فاصله ۳۰ کیلومتری سمنان رخ داد و سه دستگاه خودروی سواری و دو دستگاه خودروی سنگین به‌صورت زنجیره‌ای با یکدیگر برخورد کردند.

قرائیان افزود: پس از اعلام حادثه، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی به همراه کارشناسان فوریت‌های پزشکی به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان انجام شد.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ادامه داد: در این حادثه، ۱۹ مصدوم برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان کوثر سمنان منتقل شدند و یک خانم نیز در صحنه تصادف جان باخت.

به گفته وی، اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت مصدومان و جزئیات حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.