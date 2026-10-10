حکم قصاص نفس قاتل مأمور انتظامی دامغان، شهید محمدجواد رحیمی، اجرا شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان گفت : شهید محمدجواد رحیمی، مأمور انتظامی شهرستان دامغان در حین انجام وظیفه به شهادت رسید و حکم قصاض قاتل وی، پس از طی تمامی مراحل قانونی و بنا به درخواست اولیای دم داغدار اجرا شد.

حجت‌الاسلام اکبری گفت: شهید محمدجواد رحیمی، روز جمعه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۱، در راستای انجام وظیفه و برقراری نظم و امنیت در بیمارستان ولایت شهرستان دامغان حضور داشت که در جریان این مأموریت، قاتل پس از خلع سلاح این مأمور خدوم و فداکار، با شلیک دو گلوله وی را به شهادت رساند.

وی افزود: در پی این جنایت، پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دامغان تشکیل و رسیدگی به موضوع با انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم آغاز شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: پرونده پس از طی مراحل قانونی و تکمیل تحقیقات، برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شهرستان شاهرود ارجاع شد و این شعبه پس از بررسی ابعاد مختلف پرونده، حکم قصاص نفس قاتل را صادر کرد.

حجت‌الاسلام اکبری گفت: رأی صادره پس از طی فرآیند قانونی در یکی از شعب دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و تأیید و ابرام شد و پس از آن نیز پرونده تمامی تشریفات قانونی لازم برای اجرای حکم را طی کرد.

وی تصریح کرد: با قطعی شدن حکم و پس از طی مراحل قانونی اجرای آن، بنا به درخواست اولیای دم داغدار، حکم قصاص نفس قاتل صبح امروز در شهرستان دامغان به مرحله اجرا درآمد.