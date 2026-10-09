مدیرکل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار هواشناسی سطح زرد ، نسبت به وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای و برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت : بر اساس این هشدار، زمان شروع سامانه اواسط وقت جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ و زمان پایان آن اواخر وقت یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ اعلام شده است. نوع مخاطره، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد‌های لحظه‌ای و برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی، به‌ویژه در بعدازظهرهاست.

وی گفت : منطقه اثر وزش باد شامل مناطق شمال‌غربی، غربی، جنوب‌غربی، جنوبی، جنوب‌شرقی و مرکزی استان و منطقه اثر گرد و خاک شامل مناطق غربی، جنوب‌غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان است.

مدیر کل هواشناسی خوزستان درباره اثر‌های این مخاطره گفت : احتمال خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی، احتمال شکستن درختان کهنسال، احتمال تأخیر در پروازها، احتمال خسارت به محصولات و ماشین‌آلات کشاورزی و احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها و گرد و خاک وجود دارد.

وی توصیه‌ کرد : اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره ، انتقال محصولات کشاورزی به انبار‌های استاندارد ، احتیاط در رانندگی ، اجتناب از تردد غیرضروری کودکان و سالمندان در نظر گرفته شود.