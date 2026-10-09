به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عضو هیئت علمی دانشگاه ملی مهارت استان آذربایجان غربی در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار گرفت.

با اعلام فهرست «دو درصد دانشمندان برتر جهان» از سوی دانشگاه استنفورد، عضو هیئت علمی دانشگاه ملی مهارت آذربایجان غربی به عنوان پژوهشگر پراستناد دو درصد، در این رتبه‌بندی معرفی شد.

با معرفی ۷ پژوهشگر منتخب دانشگاه ملی مهارت از سوی دانشگاه تحقیقاتی استنفورد کالیفورنیا، دکتر نیما احمدی شیخ سرمست برای دومین سال متوالی در فهرست دانشمندان پراستناد دو درصد جهان، به عنوان محقق و پژوهشگر پراستناد دو درصد برتر جهان در طول خدمت تا سال ۲۰۲۵ برگزیده شد.

دکتر نیما احمدی شیخ سرمست استادیار مهندسی مکانیک_تبدیل انرژی دانشگاه ملی مهارت آذربایجان غربی است.