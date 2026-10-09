رئیس کمیته بزرگداشت هفته ملی کودک، از عضویت رایگان کودکان در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همزمان با این هفته خبر داد و گفت: جشن ملی نوجوان‌ها برای دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی در سراسر کشور برگزار می‌شود تا کودکان با ورود به کتابخانه، تجربه تازه‌ای از کتاب‌خوانی و مطالعه به دست آورند.

فرهاد فلاح، رئیس کمیته بزرگداشت هفته ملی کودک در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: برنامه‌های هفته ملی کودک در دو بخش «برای کودکان» و «درباره کودکان» طراحی شده است و انتظار داریم نهادها، مؤسسات، گروه‌ها و فعالان این حوزه در هر دو بخش نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: مهم‌ترین نکته این است که هفته ملی کودک به برنامه‌های تشریفاتی محدود نشود، بلکه خانواده‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف، متناسب با مسئولیت و ظرفیت خود، برنامه‌هایی واقعی و اثرگذار برای کودکان داشته باشند.

آقای فلاح گفت: خانواده‌ها می‌توانند در این هفته توجه ویژه‌ای به فرزندان خود داشته باشند و مجموعه‌هایی مانند پارک‌ها، سیستم حمل‌ونقل، موزه‌ها، سینما‌ها و تئاتر‌ها نیز با ایجاد تغییراتی در فعالیت‌های خود، فضایی فراهم کنند تا کودکان و نوجوانان حضور و توجه ویژه به خود را احساس کنند.

وی گفت: گرامیداشت یاد شهدای کودک و نوجوان، دیدار با خانواده‌های این شهدا، توجه به کودکان جانباز و رسیدگی به وضعیت کودکانی که از جنگ تأثیر پذیرفته‌اند، از جمله محور‌های مهم برنامه‌های امسال است. نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط نیز برای اجرای برنامه و دیدار با این خانواده‌ها و کودکان برنامه‌ریزی کرده‌اند.

رئیس کمیته بزرگداشت هفته ملی کودک افزود: همچنین جشن الفبا برای دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی و جشن ملی نوخوان‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی است که در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

آقای فلاح گفت: دانش‌آموزان در قالب این برنامه از مدرسه به مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مراجعه می‌کنند و جشن ورود به کتابخانه برای آنان برگزار می‌شود. همچنین عضویت کودکان در مراکز کانون پرورش فکری در ایام هفته ملی کودک رایگان خواهد بود.

رئیس کمیته بزرگداشت هفته ملی کودک افزود: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و دیگر مجموعه‌های کتابخانه‌ای نیز برنامه‌هایی برای گرامیداشت ورود کودکان به کتابخانه تدارک دیده‌اند. این اقدامات می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر کودکان با کتاب و کتابخانه و تقویت فرهنگ مطالعه را فراهم کند و گامی مؤثر در گسترش فعالیت‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان باشد.