نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب طرح فشارافزایی پارس جنوبی در شورای اقتصاد، این مصوبه را زمینه‌ساز تسریع در اجرای این طرح ملی دانست و تأکید کرد: بخشی از تأخیر‌های ایجادشده باید با همکاری وزارت نفت، شرکت نفت و گاز پارس و پیمانکاران جبران شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد شهرکی، نسبت‌دادن تأخیر‌های پیش‌آمده در اجرای طرح فشارافزایی پارس جنوبی به مجموعه صنعت نفت را غیرمنطقی خواند و گفت: کمیسیون انرژی مجلس با اشراف اطلاعاتی، روند اجرای این طرح را به‌صورت مستمر پایش می‌کند و تلاش‌های مجموعه صنعت نفت، به‌ویژه شرکت نفت و گاز پارس، در پیشبرد آن مشهود بوده است.

او با اشاره به تعامل وزارت نفت با مجلس شورای اسلامی برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و دغدغه‌های نمایندگان کمیسیون انرژی و برگزاری نشست‌های متعدد، بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای جبران تأخیر‌های پیش‌آمده تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود تصویب اخیر طرح فشارافزایی در شورای اقتصاد، نقطه آغاز شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی آن باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به هم‌افزایی شکل‌گرفته میان پیمانکاران، شرکت نفت و گاز پارس، وزارت نفت و مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر گفت: با همراهی دیگر ارکان اثرگذار، می‌توان امیدوار بود بخشی از تأخیر‌های ایجادشده جبران شود و روند اجرای طرح با سرعت بیشتری ادامه یابد.

شهرکی درباره ضرورت مقابله با افت فشار مخزن پارس جنوبی افزود: کمیسیون انرژی مجلس در کنار مجموعه اجرایی طرح فشارافزایی خواهد بود و امیدواریم اجرای این طرح به تجربه‌ای موفق و مؤثر برای صنعت کشور تبدیل شود.

او یکی از ظرفیت‌های مهم این طرح را امکان مشارکت بخش‌های مختلف صنعتی کشور دانست و گفت: صنایع کوچک، متوسط و بزرگ می‌توانند با تزریق منابع مالی، در تأمین تجهیزات و اجرای بخش‌های مختلف این طرح مشارکت کنند و از تجربه حضور در یک پروژه ملی بهره‌مند شوند.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: اجرای این طرح افزون بر ایجاد آثار اقتصادی و ارزش افزوده در زنجیره تولید، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و توسعه کارآفرینی شود، به شکل‌گیری و توسعه دانش و فناوری‌های جدید در کشور کمک کند و فرصت مناسبی برای ارتقای توانمندی‌های فنی و مهندسی فراهم آورد.