همزمان با روز جهانی کودک، جشن ستاره‌های میناب با حضور گسترده مردم و کودکان در گلزار شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، جشن روز کودک با اجرای مجریان برنامه‌های کودک تلویزیون، گروه‌های سرود، و قاریان دانش آموز، دیشب در گلزاز شهدای میناب برگزار شد.

این برنامه به همت بنیاد کرامت آستان قدس رضوی برگزار شد و دانش آموزان بازمانده مدرسه شجره طیبه هم از ماندگاری یاد شهدا گفتند.

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