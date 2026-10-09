به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عملیات کلنگ‌زنی احداث پل روستای ویشلق علیا با حضور رضایی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی و عادل نجف‌زاده، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

این پل با هدف تسهیل تردد اهالی روستا‌های ویشلق علیا، ویشلق سفلی، نوایی و ملهذان و به همت روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی آذربایجان غربی احداث می‌شود و نقش مهمی در ایمن‌سازی مسیر دسترسی ساکنان این روستا‌ها خواهد داشت.

اراضی زراعی این چهار روستا در یک سوی جاده و منازل مسکونی اهالی در سوی دیگر قرار گرفته است و تردد ساکنان برای دسترسی به اراضی و جابه‌جایی میان دو طرف جاده، با مشکلات و خطرات ناشی از عبور از مسیر مواجه بوده و حوادث و تصادفات متعددی را به همراه داشته است.

احداث این پل با هدف تسهیل تردد، افزایش ایمنی و کاهش خطرات جاده‌ای برای اهالی چهار روستا در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن به صورت نمادین در روستای ویشلق علیا کلنگ‌زنی شد.

این پروژه با اعتبار اولیه ۳۰ میلیارد تومان اجرا خواهد شد که قابلیت افرایش تا ۱۰۰ میلیارد تومان را دارد.