رئیس‌جمهور ترکیه در سخنانی با اشاره به جنایات رژیم اسرائیل در غزه گفت: سه سال است که مردم در غزه در مقابل چشمان تمام جهان به طرز وحشیانه‌ای به قتل می‌رسند.

مردم غزه، همچنان، مقابل چشم جهانیان کشته می شوند

مردم غزه، همچنان، مقابل چشم جهانیان کشته می شوند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس‌جمهور ترکیه در سخنانی با اشاره به جنایات رژیم اسرائیل در غزه گفت: سه سال است که مردم در غزه در مقابل چشمان تمام جهان به طرز وحشیانه‌ای به قتل می‌رسند.

وی افزود: غزه توسط یک شبکه نسل‌کشی متکبر، رادیکال و سیری‌ناپذیر که خود را بالاتر از قوانین بین‌المللی می‌داند، به بزرگترین اردوگاه کار اجباری جهان تبدیل شده است.

رئیس‌جمهور ترکیه ادامه داد:آتش‌بس رعایت‌شده توسط برادران و خواهران فلسطینی ما هزاران بار توسط دولت اسرائیل نقض شده است. از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، ۱۵۰۰ فلسطینی در این حملات کشته و بیش از ۵۰۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

اردوغان گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که نظام بین‌المللی عادلانه است تا زمانی که عاملان نسل‌کشی در غزه پاسخگو باشند.