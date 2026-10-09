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رئیسجمهور ترکیه در سخنانی با اشاره به جنایات رژیم اسرائیل در غزه گفت: سه سال است که مردم در غزه در مقابل چشمان تمام جهان به طرز وحشیانهای به قتل میرسند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیسجمهور ترکیه در سخنانی با اشاره به جنایات رژیم اسرائیل در غزه گفت: سه سال است که مردم در غزه در مقابل چشمان تمام جهان به طرز وحشیانهای به قتل میرسند.
وی افزود: غزه توسط یک شبکه نسلکشی متکبر، رادیکال و سیریناپذیر که خود را بالاتر از قوانین بینالمللی میداند، به بزرگترین اردوگاه کار اجباری جهان تبدیل شده است.
رئیسجمهور ترکیه ادامه داد:آتشبس رعایتشده توسط برادران و خواهران فلسطینی ما هزاران بار توسط دولت اسرائیل نقض شده است. از زمان اجرای آتشبس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، ۱۵۰۰ فلسطینی در این حملات کشته و بیش از ۵۰۰۰ نفر زخمی شدهاند.
اردوغان گفت: هیچکس نمیتواند ادعا کند که نظام بینالمللی عادلانه است تا زمانی که عاملان نسلکشی در غزه پاسخگو باشند.