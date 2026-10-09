نماینده ولی‌فقیه در گیلان در دیدار با مسئولان و کارکنان پست استان بر رعایت اخلاق حرفه‌ای، پاکدستی و خوش‌اخلاقی کارکنان پست و تعامل سازنده با مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، نماینده ولی‌فقیه در گیلان، ظهر امروز در دیدار با مسئولان و کارکنان پست استان به مناسبت روز جهانی پست، در دفتر مصلای امام خمینی (ره) رشت، با قدردانی از تلاش‌های کارکنان این مجموعه، بر اهمیت اخلاق‌مداری و رعایت اصول حرفه‌ای در ارائه خدمات پستی تأکید کرد.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به پیشینه تاریخی پست در برقراری ارتباطات و تعاملات انسانی گفت: پست از گذشته جایگاه مهمی در ارتباطات داشته است، اما امروزه با پیشرفت فناوری و تکنولوژی، خدمات این حوزه نیز متحول شده است.

وی همچنین بر تعامل با مراکز علمی و فناوری، از جمله پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با تأکید بر روابط سالم، خوش‌اخلاقی، پاکدستی و تعامل سازنده کارکنان با مردم، خواستار راهنمایی صحیح مشتریان هنگام پذیرش مرسولات، به‌ویژه بسته‌های آسیب‌پذیر و فاسدشدنی شد.

آیت الله فلاحتی همچنین نگارش دقیق، صحیح و خوانای نشانی‌های پستی را برای اطمینان از تحویل درست مرسولات ضروری دانست.

مدیرکل پست گیلان نیز در این نشست با بیان اینکه طرح ملی جی‌نف در گیلان به پیشرفت ۷۹ درصدی رسیده است، از جابه‌جایی روزانه بیش از ۴۰ هزار مرسوله پستی در استان خبر داد و گفت: این اداره کل در یک سال گذشته، اقدامات متعددی برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات انجام داده است.

حوریه رستم زاد افزود: راه‌اندازی دفتر پستی در منطقه آزاد انزلی با هدف تسهیل جابه‌جایی قانونی کالا به سرزمین اصلی و ایجاد دفتر پستی در پایانه مسافربری رشت برای دسترسی آسان‌تر مسافران به خدمات پستی، از جمله این اقدامات است.

پی پایش اطلاعات مکانی حدود ۲ هزار و ۹۳۶ مدرسه در مدت دو هفته برای تهیه اطلس مدارس استان و چاپ و توزیع ۱۴۰ هزار شناسنامه در قالب خدمات نیابتی به ثبت اسناد نیز از دیگر اقدامات پست گیلان به شمار می‌رود.

مدیرکل پست گیلان، همچنین گفت: پست گیلان موفق به کسب رتبه سوم در بازرسی و رتبه پنجم در کیفیت خدمات در سطح کشور شده است.

حوریه رستم زاد، افزود: بر اساس اعلام اداره کل پست گیلان، ۱۷۶ مترمربع فضای عملیاتی جدید با عنوان «نوآ پست» نیز با هدف بهبود فرایند‌های توزیع و تحویل مرسولات، هفته آینده در مرکز شهر به بهره‌برداری می‌رسد.