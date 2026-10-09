مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی از بازگشایی پل سیوان در کیلومتر ۱۰ محور صوفیان - مرند پس از اجرای عملیات بهسازی و ایمن‌سازی کامل عرشه و با هماهنگی پلیس‌راه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،عبدالحسین علی‌اکبری اظهار کرد:عملیات بهسازی سازه و رفع نقص عرشه پل سیوان با هدف ارتقای ضریب ایمنی تردد کاربران جاده‌ای از سوم شهریور ماه امسال آغاز شده بود و روز ۱۶ مهر ماه با تایید نهایی پلیس‌راه این سازه زیر بار ترافیک رفت.

وی با اشاره به مشخصات فنی این ابنیه ارتباطی گفت: پل سیوان متشکل از پنج دهانه ۲۰ متری است که به دلیل قدمت سازه و استهلاک لایه‌های زیرین، حفره‌هایی به ابعاد حدود دو متر در سطح عرشه آن پدیدار شده بود از این‌رو مرمت ریشه‌ای و بازسازی آن در اولویت اقدامات راهداری استان قرار گرفت.

مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی با تاکید بر جایگاه راهبردی این محور در ترانزیت کالا و مسافر اعلام کرد: این محور حلقه اتصال و شریان اصلی دسترسی به پایانه‌های مرزی بازرگان، جلفا و نوردوز محسوب می‌شود؛ بنابراین با وجود پیش‌بینی بازه زمانی پنج‌ماهه در قرارداد ۲۸۰ میلیارد ریالی، با پیگیری‌های انجام‌ شده و فعالیت شبانه‌روزی پیمانکار در دو تا سه شیفت کاری مدت‌زمان اجرا به حداقل کاهش یافت.

علی‌اکبری افزود: در طول مدت اجرای عملیات، برای جلوگیری از توقف جریان ترافیک و حفظ ایمنی عبور و مرور، باند مرند به صوفیان به‌صورت دوطرفه زیر بار رفت.

وی به اقدامات تکمیلی حوزه روکش آسفالت در حریم این طرح اشاره کرد و ادامه داد: همزمان با اصلاحات سازه‌ای، عملیات مرمت و بهسازی حدود ۲۰ کیلومتر از مسیر‌های دسترسی منتهی به پل سیوان در سه لایه آسفالت با اعتباری در حدود ۲۰۰ میلیارد ریال اجرایی شد.

علی‌اکبری مجموع اعتبار هزینه‌ شده برای اجرای این طرح را بدون احتساب شاخص‌های تعدیل، افزون بر ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی ضمن قدردانی از مدیریت هوشمندانه پلیس‌راه و پوزش از شهروندان به دلیل محدودیت‌های ترافیکی ایجاد شده در مدت اجرای طرح گفت: پایش، ایمن‌سازی و بهسازی سایر ابنیه فنی و نقاط پرحادثه در محور‌های مواصلاتی استان بر مبنای اولویت‌بندی کارشناسی با جدیت تداوم دارد.